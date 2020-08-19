العلمية لمكافحة كورونا: نحن في مرحلة الصبر (فيديو)

أوضح الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن هناك 17 دراسة تجرى حول العالم عن اللقاحات منهم 4 لقاحات سبقت باقي التجارب، ومن ضمن هذه التجارب لقاح جامعة اكسفورد.





ونوه "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، بأن اللقاح الروسي دخل المرحلة الثالثة للتجارب، ولكن لم يدخل مرحلة الإنتاج، مؤكدا أنه لم تصدر أي نتائج أوية لهذه التجارب عدا لقاح اكسفورد والذي أظهر نتائج أولية مبشرة، ولكن ليست نتائج نهائية.





وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، "المرحلة دي مرحلة الصبر ولازم منتسرعش ونتابع النتائج بدقة".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 911 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 61562 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 163 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 96753 حالة من ضمنهم 61562 حالة تم شفاؤها، و5184 حالة وفاة.



