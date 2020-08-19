رئيس جامعة القاهرة الجديدة: كورونا فرضت علينا التعليم الهجين (فيديو)

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 02:15 ص
محمود نعمة الله
محمود نعمة الله
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمود نعمة الله، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، إن جائحة كورونا فرضت عليهم التعليم الهجين.

وتابع "نعمة الله"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "نعمل على شراكات مع مصانع وشركات من أجل توفير فرص عمل للطلاب والدراسة تكون تطبيقية بالجامعة".

وأضاف أنهم لديهم 4 أقسام تناسب سوق العمل، متابعًا: "نجري حاليا اختبارات القدرات بالثانوية العامة للالتحاق بالجامعات التكنولوجية".

تفاصيل طريقة التقديم في جامعة الجلالة 2020 وتنسيق الجامعات الاهلية الجديدة
يبحث الكثير من طلبة وطالبات الثانوية العامة 2019-2020 عن طريقة التقديم في جامعة الجلالة الجديدة والتي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاستقبال أول دفعة دراسية بالعام الدراسي الجديد ولأول مرة بالجامعة، وقد أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي أنه تم بدء تشغيل جامعة الجلالة أمس الاثنين الموافق 17 أغسطس الجاري، مقرًا على تنسيق الجامعات الأهلية ومنها جامعة الجلالة الجديدة والتي جاءت أقل في التنسيق بنسبة تصل إلى 5% عن الجامعات الخاصة والأهلية الأخرى بسبب وقوعها ضمن منطقة سكنية والهدف منها تطوير النظام التعليمي.

طريقة التقديم في جامعة الجلالة 2020
تعد جامعة الجلالة واحدة ضمن 4 جامعات جديدة تم إنشاؤها وهما جامعة الملك سالمان وجامعة المنصورة الجديدة وجامعة العلمين الدولية وأخيرًا جامعة الجلالة، ويمكنكم التقديم في جامعة الجلالة والاطلاع على جميع التفاصيل الخاصة بالجامعة الجديدة التي تقع في محافظة السويس وبالتحديد في مدينة العين السخنة عن طريق الاتصال المباشر على رقم 01022975465 كما يمكنكم الدخول على رابط جامعة الجلالة الرسمي على شبكة الانترنت، جدير بالذكر أن جامعة الجلالة الجديدة تضم 15 كلية منهم العلوم بفروعها والطب بأقسامه والعلاج الطبيعي والهندسة والعمارة وغيرهم من التخصصات.

كليات جامعة الجلالة الجديدة
تضم كليات جامعة الجلالة الجديدة 15 كلية، هي كليات العلوم الاجتماعية والإنسانية، والفنون، والعلوم الإدارية، والطب، والعلوم الأساسية، والهندسة، والعمارة، والإنتاج الإعلامي، وعلوم التمريض، والعلاج الطبيعي، والعلوم الصحية التطبيقية، وطب الأسنان، وعلوم وهندسة الحاسبات، والغذاء والصناعات الغذائية، والعلوم الصيدلية.

تنسيق كليات جامعة الجلالة
أقر وزير التعليم العالم تنسيق كليات جامعة الجلالة الجديدة والتي جاءت أقل 5% من تنسيق الجامعات الخاصة أو الأهلية الأخرى حيث جاء تنسيق الكليات للطلبة والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الماضي 2019 – 2020 كالتالي:
90% كحد أدنى لكلية الطب البشري.
85% فأكثر لطلب الأسنان والعلاج الطبيعي وكذلك الصيدلة.
75% كحد أدنى لكليات الهندسة والطب البيطري.
65% لكليات الفنون التطبيقية وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وكذلك كلية التكنولوجيا الحيوية وكلية علوم الحاسب.
أما كلية الإعلام وكليات الاقتصاد واللغات والعلوم السياسية والترجمة وكلية الإدارة وكليات الزراعة وباقي كليات الجامعة فتبدأ من 55% فأكثر.

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