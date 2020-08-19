جهاز حماية المستهلك: اتفقنا مع "جوجل" على إخفاء الكيانات الوهمية

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:01 ص
الدكتور أحمد سمير فرج
الدكتور أحمد سمير فرج
شيماء حسن
Advertisements
كشف الدكتور أحمد سمير فرج القائم، بأعمال جهاز حماية المستهلك، عن تفاصيل الحملة التي يقوم بها الجهاز لإعادة الانضباط إلى السوق المصري.

وقال فرج خلال لقائه ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إنه تم الاتفاق مع شركة "جوجل" من أجل العمل على إخفاء الشركات الوهمية التي تعلن عن المنتجات أو مراكز الصيانة الوهمية لإخفائها من الظهور على محرك البحث.

وأضاف أن الجهاز يعمل على الإعلان دائمًا عن الوكلاء الحقيقيين لكافة الشركات، مؤكدًا على تصديهم بقوة للكيانات الوهمية التي تستهدف سرقة المواطن وخلخة ثقته بالكيانات الأصلية.

وفي تصريحات سابقة قال إنهم يحرصون على التواجد في الأماكن التي يتواجد بها المواطنين لحل أي مشاكل تواجههم، موضحًا أنه تم اطلاق عدد من السيارات في الميادين العامة حتى تكون قريبة من المواطنين، موضحا أنهم منتشرين على مستوى كل المحافظات، وليس على مستوى محافظة القاهرة فقط.

وأضاف أن هدفهم هو أن يشعر المواطن بوجود الجهاز، والتواصل معهم فور مواجهته أي مشكلة، معقبا: "إحنا موجودين".

وفي سياق متصل أكد محمد أنور، مدير إدارة الشكاوى بجهاز حماية المستهلك، على استعداد غرفة العمليات الخاصة بالجهاز لتلقي أي شكاوى من المواطنين على الخط الساخن 19588، في الوقت الذي أعلن أن الخط الساخن لشكاوى الخاصة بمبادرة "ميغلاش عليك" على الخط الساخن 15303.

وقال خلال تصريحات سابقة، أن الهدف من نشر سيارات الضبطية القاهرة في محافظات القاهرة الكبرى والجيزة هو نشر الوعي والحماية بالنسبة للمستهلك والتاجر، مؤكدًا أنه سيتم توقع إجراءات فورية لحل هذه الشكاوى.

وأضاف أنه في حالة رصد أي مخالفة يتم تحرير المحضر وإتباع الإجراءات المعتادة، موضحًا أنه تم رصد بعض الصفحات المخالفة لموضوع السعر على الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي وتم إخالة المخالفين للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

وفي ذات السياق كشف أحمد سمير فرج، القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك، عن الهدف من انتشار سيارات الضبطية القضائية في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية كتجربة جديدة لضبط حركة الأسواق هو حماية التجار والمستهلك، وشعورهم بالأمان، خلال حركة البيع والشراء، في الأعياد والمناسبات.

وقال"فرج"، إنه تم نشر حملات الضبطية القضائية لإحساس المستهلك بالأمان بالتواصل مباشرة مع مأمور الضبط القضائي نفسه، موضحًا أنه في حال نجحت هذه التجربة سيتم تعميمها في على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف أن السبب في اقتصار هذه التجربة على محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية بسبب تكلفتها الكبيرة على الدولة، فكان لابد من التأكد من جدواها قبل تطبيقها على مستوى محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن سيارات الضبطية القضائية تستقبل شكاوى المواطنين مباشرة من خلال أماكن تمركزها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جوجل بوابة الفجر الفجر السوق المصر

أخبار تهمك

تصريحات نارية من رئيس برشلونة مع قناة النادى الرسمية

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من السودان بشأن مفاوضات سد النهضة وخلافات حول إجراءات دمج الاتفاقيات

منذ حوالي 10 ساعات

ردا على بيراميدز.. الأهلي يكشف مفاجأة في عقد "معلول"

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. الطبيب الألماني يوجه صدمة للأهلي بشأن محمد محمود

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة الموسم.. حقيقة مفاوضات الأهلي لخطف نجم الزمالك الأول

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - برشلونة يوافق علي بيع ميسي.. ويحدد شروط رحيله

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي والأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يكشف موقف نجمي الفريق من المشاركه أمام الزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة

الأهلي يرد على التعاقد مع نجم الزمالك السابق.. والخطيب يجهز مفاجأة

منذ حوالي 10 ساعة

أول تعليق من محمد إبراهيم على اقترابه من الأهلي

منذ 38 دقيقة

عاجل.. رئيس دولة إفريقية يستقيل بعد احتجازه على أيدي جنود متمردين

منذ أقل من ساعتين

كومان يحدد الراحلين عن برشلونة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. برشلونة يعلن عن خليفة أبيدال

منذ حوالي 11 ساعة

"حماية المستهلك" تزف خبرا سارا بشأن مصروفات "أتوبيسات" المدارس (فيديو)

منذ ساعتين و 53 دقيقة

بداية الثورة.. كومان يطلب التعاقد مع ثلاث صفقات مدوية

منذ حوالي 9 ساعات

تركي آل الشيخ: تعبت وأنا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

محافظ الإسكندرية ورئيس جهاز حماية المستهلك يتفقدان سيارات الضبطية القضائية للجهاز

رئيس جهاز حماية المستهلك ومحافظ الإسكندرية يتفقدان سيارات الضبطية القضائية (صور)

رئيس حماية المستهلك يكشف تفاصيل انتشار سيارات الضبطية القضائية في العيد

حماية المستهلك تكشف الخط الساخن للشكاوى ومبادرة "ميغلاش عليك" (فيديو)

حماية المستهلك تزف بشرى سارة لأولياء الأمور بشأن مصروفات "الباص"

جهاز حماية المستهلك: نريد أن يشعر المواطن بوجودنا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:56 م

تركي آل الشيخ: تعبت وأنا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني

عاجل - برشلونة يوافق علي بيع ميسي.. ويحدد شروط رحيله

09:31 م

"حماية المستهلك" تزف خبرا سارا بشأن مصروفات "أتوبيسات" المدارس (فيديو)

01:31 ص

كومان يحدد الراحلين عن برشلونة

01:45 ص

بداية الثورة.. كومان يطلب التعاقد مع ثلاث صفقات مدوية

07:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية