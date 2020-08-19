لجنة مكافحة كورونا تكشف آخر تفاصيل لقاحات الفيروس (فيديو)

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 12:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، آخر تفاصيل الوصول إلى لقاح ضد فيروس كورونا.

وأشار "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أن هناك عدة لقاحات في مرحلة التجارب السريرية، معلقا: "المرحلة دي مرحلة الصبر ولازم منتسرعش ونتابع النتائج بدقة".

وأضاف أن هناك 17 دراسة تجرى حول العالم عن اللقاحات، منهم 4 لقاحات سبقت باقي التجارب، ومنهم لقاح جامعة أكسفورد، أو اللقاح الروسي الذي دخل المرحلة الثالثة ولم يدخل مرحلة الإنتاج، مؤكدا أنه لم تصدر أي نتائج أولية لهذه التجارب عدا لقاح أكسفورد والذي أظهر نتائج أولية مبشرة، ولكن ليست نتائج نهائية.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، خروج 911 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 61562 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 163 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 96753 حالة من ضمنهم 61562 حالة تم شفاؤها، و5184 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

يذكر أن الوزارة أعلنت أمس، تسجيل سجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، و13 حالة وفاة جديدة.

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