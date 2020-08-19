شاهد.. أول تعليق من لطفي لبيب على بكائه على المسرح في حضور أبطال "علاء الدين" (فيديو)

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 12:16 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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علق الفنان لطفي لبيب، على بكائه أثناء مدح النجم أحمد عز، له بعد انتهاء العرض المسرحي "علاء الدين" له قائلا: "أنا ياما ضحكتكو عيطوا شوية!".

وذكر لطفي لبيب خلال لقائه في قناة "سي بي سي" أن سبب بكائه هو الفرحة بسبب تكريمه في الوقت المناسب وهو لا يزال على فيد الحياة.

وأضاف: "جه في معادي وكنت عايش مش أحسن ما اتكرم وانا ميت يخلي أحفادي وأولادي يفخرو بيا كل حاجة بوقتها".

وأضاف "لبيب" قائلًا: "فرحان لدرجة ان تدمع عينيا بالدموع فرحة لأنهم كرموني زيادة عن اللزوم مش غلط إن الإنسان يصعب عليه نفسه".


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