شاهد.. أول تعليق من لطفي لبيب على بكائه على المسرح في حضور أبطال "علاء الدين" (فيديو)





علق الفنان لطفي لبيب، على بكائه أثناء مدح النجم أحمد عز، له بعد انتهاء العرض المسرحي "علاء الدين" له قائلا: "أنا ياما ضحكتكو عيطوا شوية!".





وأضاف: "جه في معادي وكنت عايش مش أحسن ما اتكرم وانا ميت يخلي أحفادي وأولادي يفخرو بيا كل حاجة بوقتها".



وأضاف "لبيب" قائلًا: "فرحان لدرجة ان تدمع عينيا بالدموع فرحة لأنهم كرموني زيادة عن اللزوم مش غلط إن الإنسان يصعب عليه نفسه".









وذكر لطفي لبيب خلال لقائه في قناة "سي بي سي" أن سبب بكائه هو الفرحة بسبب تكريمه في الوقت المناسب وهو لا يزال على فيد الحياة.