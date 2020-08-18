نشرة حوادث الفجر: أقوال مثيرة لولدة طفلة حاول والدها بيعها عبر فيس بوك

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:20 م
حوادث الفجر
حوادث الفجر
هدير حمزة
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

تجديد حبس أنس البلتاجى بتهمة الإنضمام لجماعة إرهابية
قررت الدائرة الخامسة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تجديد حبس أنس محمد البلتاجى وآخرين، لاتهامه بالإنضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وتمويل هذه الجماعة، في القضية رقم 640 لسنة 2018، 45 يوما على ذمة التحقيقات. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا 

وزير العدل يلتقي مجلس الهيئات القضائية بتشكيله الجديد
التقى المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الثلاثاء، أعضاء مجلس الهيئات القضائية - وهم المستشارون سعيد مرعي " رئيس المحكمة الدستورية العليا "، عبد الله شوضه " رئيس محكمة النقض "، محمد حسام الدين "رئيس مجلس الدولة "، عيد عبد الغني" رئيس محكمة استئناف القاهرة "، حمادة الصاوي " النائب العام "، الدكتور أبو بكر الصديق عامر " رئيس هيئة قضايا الدولة "، عصام الدين المنشاوي "رئيس هيئة النيابة الإدارية"، وبحضور المستشار نجاح موسى أمين عام المجلس، وذلك بديوان عام وزارة العدل. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بحجة الذهاب بها للمستشفى.. أقوال مثيرة لولدة طفلة حاول والدها بيعها
تباشر نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة بيع عامل لنجلته بمقابل ٦٠ ألف جنيه، حيث أدلت والدة الطفلة "ملك" بأقوالها أمام النيابة، قائلة "مكنتش اعرف هيبيعها". ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الفتوى والتشريع: التعويضات المنصرفة للمقاولين تخضع لأنواع الضرائب والدمغات
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري هاشم سليمان الشيخ، النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة ورئيس الجمعية العمومية، إلى خضوع التعويضات المنصرفة للمقاولين وفقًا لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم (84) لسنة 2017 لكافة أنواع الضرائب والدمغات وضريبة القيمة المضافة والتأمينات الاجتماعية وغرامات التأخير وغيرها من المستحقات الواجبة السداد وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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