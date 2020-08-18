نشرة حوادث الفجر: أقوال مثيرة لولدة طفلة حاول والدها بيعها عبر فيس بوك

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:





تجديد حبس أنس البلتاجى بتهمة الإنضمام لجماعة إرهابية

قررت الدائرة الخامسة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تجديد حبس أنس محمد البلتاجى وآخرين، لاتهامه بالإنضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وتمويل هذه الجماعة، في القضية رقم 640 لسنة 2018، 45 يوما على ذمة التحقيقات. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا