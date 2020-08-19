التعليم العالي تكشف عن تفاصيل الجامعات الأهلية (فيديو)

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:45 ص
خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي
خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي
أمنية فوزي
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كشف الدكتور أحمد الحيوي، رئيس صندوق تطوير التعليم العالي التابع لمجلس الوزراء، والمشرف علي قطاع الجامعات التكنولوجية الجديدة، تفاصيل الجامعات الأهلية، موضحًا أن مصروفات الجامعات الأهلية والتكنولوجية والإلكترونية أقل في المصروفات من الجامعات الخاصة.

وقال "الحيوي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، إنه تم الاتفاق مع رؤساء الجامعات أن تقدم كل كلية الخطة الخاصة بها للتعليم الهجين، موضحًا أن التعليم الهجين سيكون وسيلة التعلم الأساسية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن نسبة القبول والتنسيق بالجامعات الأهلية ستكون أقل 5% من الكليات المناظرة فى الجامعات الخاصة، موضحًا أن خطة الدولة عمل جامعات أهلية ودولية خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن الجامعات الأهلية إضافة للتعليم العالي لتطوير المهارات وتوفير فرص عمل.

تفاصيل طريقة التقديم في جامعة الجلالة 2020 وتنسيق الجامعات الأهلية الجديدة
يبحث الكثير من طلبة وطالبات الثانوية العامة 2019-2020 عن طريقة التقديم في جامعة الجلالة الجديدة والتي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاستقبال أول دفعة دراسية بالعام الدراسي الجديد ولأول مرة بالجامعة، وقد أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي أنه تم بدء تشغيل جامعة الجلالة أمس الاثنين الموافق 17 أغسطس الجاري، مقرًا على تنسيق الجامعات الأهلية ومنها جامعة الجلالة الجديدة والتي جاءت أقل في التنسيق بنسبة تصل إلى 5% عن الجامعات الخاصة والأهلية الأخرى بسبب وقوعها ضمن منطقة سكنية والهدف منها تطوير النظام التعليمي.

طريقة التقديم في جامعة الجلالة 2020
تعد جامعة الجلالة واحدة ضمن 4 جامعات جديدة تم إنشاؤها وهما جامعة الملك سالمان وجامعة المنصورة الجديدة وجامعة العلمين الدولية وأخيرًا جامعة الجلالة، ويمكنكم التقديم في جامعة الجلالة والاطلاع على جميع التفاصيل الخاصة بالجامعة الجديدة التي تقع في محافظة السويس وبالتحديد في مدينة العين السخنة عن طريق الاتصال المباشر على رقم 01022975465 كما يمكنكم الدخول على رابط جامعة الجلالة الرسمي على شبكة الانترنت، جدير بالذكر أن جامعة الجلالة الجديدة تضم 15 كلية منهم العلوم بفروعها والطب بأقسامه والعلاج الطبيعي والهندسة والعمارة وغيرهم من التخصصات.

كليات جامعة الجلالة الجديدة
تضم كليات جامعة الجلالة الجديدة 15 كلية، هي كليات العلوم الاجتماعية والإنسانية، والفنون، والعلوم الإدارية، والطب، والعلوم الأساسية، والهندسة، والعمارة، والإنتاج الإعلامي، وعلوم التمريض، والعلاج الطبيعي، والعلوم الصحية التطبيقية، وطب الأسنان، وعلوم وهندسة الحاسبات، والغذاء والصناعات الغذائية، والعلوم الصيدلية.

تنسيق كليات جامعة الجلالة
أقر وزير التعليم العالم تنسيق كليات جامعة الجلالة الجديدة والتي جاءت أقل 5% من تنسيق الجامعات الخاصة أو الأهلية الأخرى حيث جاء تنسيق الكليات للطلبة والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الماضي 2019 – 2020 كالتالي:
90% كحد أدنى لكلية الطب البشري.
85% فأكثر لطلب الأسنان والعلاج الطبيعي وكذلك الصيدلة.
75% كحد أدنى لكليات الهندسة والطب البيطري.
65% لكليات الفنون التطبيقية وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وكذلك كلية التكنولوجيا الحيوية وكلية علوم الحاسب.
أما كلية الإعلام وكليات الاقتصاد واللغات والعلوم السياسية والترجمة وكلية الإدارة وكليات الزراعة وباقي كليات الجامعة فتبدأ من 55% فأكثر.

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الكلمات المفتاحية

طلبه الثانويه بوابة الفجر الفجر الجامعات الأهلية الجديدة

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