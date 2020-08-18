هدوء حذر في أسعار النفط بنهاية التعاملات

هدأت أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب اجتماع اللجنة الوزارية في منظمة أوبك وبيانات المخزونات الأمريكية.





وتأرجحت أسعار النفط بين الصعود والهبوط خلال الجلسة مع تزايد إصابات كورونا والقلق بشأن الطلب.





وتسبب تفشي وباء كورونا في فرض دول العالم قيوداً على الحركة والسفر، ما أدى إلى جمود النشاط الاقتصادي وبالتبعية تراجع الطلب على الخام.





وينتظر المستثمرون إعلان بيانات المخزونات الأولية من قبل معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم على أن يتم الإفصاح عن البيانات الرسمية غدا الأربعاء.





ويترقب المستثمرون أيضا ما سيسفر عنه اجتماع اللجنة الوزارية لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وذلك غداً الأربعاء.





وبلغ الامتثال بانفاق خفض الإنتاج النفطي حوالي 97 بالمائة خلال يوليو الماضي من جانب تحالف "أوبك+"، وهي المجموعة التي تضم الدول الأعضاء في أوبك وحلفاء من خارج المنظمة، وفقاً لتقرير نشرته وكالة رويترز.





وخفض التحالف مستويات اتفاق خفض الإنتاج النفطي في أغسطس الجاري إلى 7.7 مليون برميل يومياً بدلاً من 9.7 مليون برميل يومياً المطبقة سابقاً.





وعند التسوية، استقر سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر سبتمبر عند مستوى 42.89 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر مسجلاً 45.38 دولار للبرميل.