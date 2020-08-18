باريس سان جيرمان يسحق لايبزيج بالثلاثة ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:52 م
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
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تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه العريض على لايبزيج الألماني، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي على ملعب النور بالبرتغال.

ويدين بطل فرنسا بفوزه لكل من البرازيلي ماركينيوس (ق13)، والأرجنتيني أنخل دي ماريا (ق42) والإسباني خوان برنات (ق56). 

ويلتقي سان جرمان في النهائي المقرر في 23 الحالي مع بايرن ميونيخ الألماني أو ليون الفرنسي؛ مفاجأة الموسم، اللذين يلتقيان الأربعاء.

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نيمار مبابي لايبزيج دوري أبطال أوروبا ‏بايرن ميونيخ باريس سان جيرمان

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