برلمانية تكشف سبب عدم حضور الوزراء الاستجواب (فيديو)

قالت الدكتورة لميس جابر، عضو مجلس النواب، إن عدم حضور الوزراء الاستجواب أو طلبات الإحاطة، يرجع إلى عدم قناعتهم بجدية هذه الأمور في البرلمان.





وتابعت "جابر"، خلال حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن البرلمان المقبل عليه أن يكون أكثر جرأة أمام الحكومة، معقبًا: "على النواب ما يعملوش حسابهم أنهم يهدوا اللعب، عشان يجوا مرة تانية، هي التجربة مرة واحدة".





ولفتت إلى ان الانتخابات حرفة، والبعض يدخل البرلمان من أجل الحصانة والوجاهة الاجتماعية، معقبًة: "في بعض الدوائر محدش بيشوف النائب بعد ما ينجح".





هذا وشهدت الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبد العال، الموافقة النهائية بأغلبية الأعضاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.





ويستهدف القانون مواجهة صريحة لأشكال الإساءة والإيذاء الموجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة تكون أضعف، وتكون في أغلبها جسدية، حيث أكدت المذكرة الإيضاحية أن القانون يأتي لمواجهة ظاهرة تنامت الفترة الأخيرة، وتشكل خطرًا على المجتمع، وعائقا يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة للمواطنين.





كما أعلن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، موافقة المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.





ويهدف المشروع إلى:

حماية سمعة المجنى عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش بقانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.



