المدارس الخاصة: لدينا 3.5 مليون طالب.. ومصروفاتنا لم تزد 100%

قال المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن قطاع المدارس الخاصة بها نحو 3.5 مليون طالب، لافتا إلى أن وزارة التربية والتعليم تصدر قرار بزيادة مصروفات المدارس الخاصة كل 5 سنوات.





وأشار "علام"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أن كل ولي أمر عليه أن يحصل على إيصال بالمصروفات التي سددها للمدارس الخاصة، نافيا ما يتردد على أن مصروفات المدارس الخاصة زادت 100%، معلقا: "كلام لا يعقل".





وأوضح أن مصروفات المدارس الخاصة التي قيمتها 2000 جنيه وأقل قيمة الزيادة 25%، ومن 2000 إلى 3 آلاف جنيه ستخضع لزيادة 20%، وأي مدرسة مصروفاتها أكثر من 10 آلاف جنيه ستخضع لزيادة قيمتها 10%.





وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه في الوقت الذي نجحت مصر، في العبور بنظامها التعليمي بسلام خلال انتشار جائحة كورونا حول العام فإن الكثير من نظم التعليم العالمية المرموقة عانت مشاكل كبرى، ومن بينها الشهادتين البريطانية والأمريكية .





وتابع الوزير: لقد شكا طلاب وأولياء أمور الشهادة البريطانية من إجحاف وظلم التقييم الذي قامت به كامبريدج في أعقاب الجائحة، وقد أرسلت خطابا رسميا باسم حكومة جمهورية مصر العربية إلى هيئة الامتحانات والتقييم البريطانية للإعراب عن عدم رضا مجتمع التعليم المصري عن الدرجات الظالمة لأبنائنا الذين يدرسون الشهادة البريطانية، وقد جاء رد المملكة المتحدة سريعا ليصب في صالح الطلاب والعدالة وهذا هو نص الرد:





وهذا بيان من روجر تايلور، رئيس Ofqual

بيان من رئيس Ofqual حول كيفية منح درجات GCSE وAS وA هذا الصيف: نحن نتفهم أن هذا كان وقتًا محزنًا للطلاب، الذين حصلوا على نتائج امتحانات الأسبوع الماضي عن امتحانات لم يسبق لهم اجتيازها لقد أوجد الوباء ظروفًا لم يكن لأحد أن يتخيلها أو يرغب فيها. نريد الآن اتخاذ خطوات لإزالة أكبر قدر ممكن من التوتر وعدم اليقين بالنسبة للشباب - وتحرير الرؤساء والمعلمين للعمل نحو المهمة المهمة المتمثلة في فتح جميع المدارس في غضون أسبوعين.





وبعد التفكير، قررنا أن أفضل طريقة للقيام بذلك هي منح الدرجات على أساس ما يقدمه المعلمون، سيتم تطبيق التبديل إلى درجات تقييم المركز على كل من المستويين AS وA وعلى نتائج GCSE التي سيحصل عليها الطلاب في وقت لاحق من هذا الأسبوع.





وتابع: لم يكن هناك حل سهل لمشكلة منح نتائج الاختبارات في حالة عدم إجراء أي اختبارات. طلب وزير الخارجية من Ofqual تطوير نظام لمنح الدرجات المحسوبة، والذي يحافظ على المعايير ويضمن منح الدرجات على نطاق واسع بما يتماشى مع السنوات السابقة. كان هدفنا دائمًا حماية ثقة الجمهور في المؤهلات التعليمية.





لكننا ندرك أنه في حين أن النهج الذي اعتمدناه حاول تحقيق هذه الأهداف، فإننا نقدر أيضًا أنه تسبب أيضًا في كرب حقيقي وأضر بثقة الجمهور. إن توقع أن تقدم المدارس مناشدات عندما تكون الدرجات غير صحيحة يضع عبئًا على المعلمين عندما يحتاجون إلى الاستعداد للفصل الدراسي الجديد وقد خلق حالة من عدم اليقين والقلق للطلاب. لكل ذلك، نحن آسفون للغاية.





وأكد: لذلك قررنا أن يتم منح الطلاب تقييم المركز الخاص بهم لهذا الصيف - أي الدرجة التي قدرت مدرستهم أو كليتهم أنها كانت الدرجة التي من المرجح أن يحصلوا عليها في امتحانهم - أو الدرجة المتوسطة، أيهما أعلى.



