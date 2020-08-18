سفير المجر بالقاهرة يودع وزير السياحة والآثار بعد انتهاء خدمته

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:22 م
اللقاء
اللقاء
حسام زيدان
Advertisements
استقبل اليوم الثلاثاء الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، السفير بيتر كيفك سفير دولة المجر فى القاهرة، والذي حرص علي لقاء الوزير لتوديعه قبيل انتهاء مدة خدمته كسفيرًا لبلاده في القاهرة.

واستهل الدكتور خالد العناني اللقاء بالترحيب بالسفير، مشيدًا بالتعاون المثمر والفعال بين مصر والمجر في كافة المجالات وخاصة مجال العمل السياحي والأثري حيث أن المجر من أوائل الدول التي جاء سائحيها الى مدينتي شرم الشيخ والغردقة منذ استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر كمرحلة أولى في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح اعتبارا من شهر يوليو الماضي.

ومن ناحيته، أشاد السفير، بالجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار المصرية للحفاظ على تراث مصر الأثري وتنشيط السياحة.

كما قدم الشكر للوزير على التعاون المثمر وعلى الفعاليات التي نظمتها الوزارة والتي حرص على التواجد فيها مع مجموعة من أصدقاء الوزارة من سفراء دول العالم مما مكنهم من مشاهدة والتعرف علي جمال وعراقة وتفرد الحضارة المصرية، وكذلك المقاصد السياحية المختلفة والمتميزة في مصر، لافتا الى أن هذه الفعاليات كانت أحد أسباب استمتاعه بفترة تواجده سفيرا لبلاده في القاهرة.

وفى نهاية اللقاء، تبادل الوزير والسفير الهدايا التذكارية حيث قدم الدكتور خالد العناني للسفير تمثال مستنسخ للإلهة "سلكت"، متمنيا له التوفيق والنجاح في مسئولياته ومهامه العملية الجديدة التي سيكلف بها.

إقرأ أيضًا...

نجح فريق ترميم متحف المركبات الملكية في تصميم غرف تعقيم خاصة، لتنفيذ أعمال التعقيم العلمي لبعض المقتنيات الأثرية التي يتم ترميمها تمهيدًا لعضها ضمن سيناريو العرض للمتحف المقرر افتتاحه قريبًا. 

ومن ناحيته، قال الدكتور مصطفى عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم، إن الأسلوب المتبع في تصميم غرف التعقيم هو الأسلوب المستخدم في المتاحف العالمية وأبدى سروره لاستخدام تلك التقنية وبهذه الكفاءة في المتاحف المصرية، مع حرص المرممين على استخدام مواد التعقيم المتفق عليها عالميًا. 

وتفقد عبد الفتاح يرافقه سيد عطية مدير عام الشئون الفنية للإدارة المركزية الاستعدادات النهائية من قبل إدارة الترميم بمتحف المركبات الملكية لإنهاء الأعمال بالمقتنيات الأثرية ضمن سيناريو العرض المتحفي.

ووجه فريق العمل بضرورة وضع خطة عمل دقيقة لإنهاء أعمال الترميم بكل دقة مع استخدام الطرق العلمية في الوقت المحدد الافتتاح. 

يذكر أن أعمال الاستعداد لافتتاح متحف المركبات الملكية في بولاق تجري على قدم وساق حيث تسابق وزارة السياحة والآثار الزمن للانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على سيناريو العرض الخاص به حيث يمثل أحد 6 متاحف تعتزم الوزارة الانتهاء منها خلال الشهرين القادمين.

ويضم المتحف أكبر عدد من اللوحات الورقية التي تعرض صور نادرة للملك فاروق بالإضافة إلى مجموعة نادرة من صور الخيول هذا وعدد كبير من اللوحات الزيتية يعود تاريخها للأسرة العلوية بالإضافة من عرض مجموعة من الإكلاشيهات الملكية وقد انتهى معمل الترميم من أعمال كل القطع الأثرية المفترض عرضها ضمن سيناريو العرض المتحفي. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

متحف حركة السياحة المجر القاهرة السياحة والآثار

أخبار تهمك

بيان عاجل من السودان بشأن مفاوضات سد النهضة وخلافات حول إجراءات دمج الاتفاقيات

منذ حوالي 4 ساعات

بداية الثورة.. كومان يطلب التعاقد مع ثلاث صفقات مدوية

منذ ساعتين و 54 دقيقة

الإصابات تضرب الأهلي قبل مواجهة القمة أمام الزمالك

منذ ثلث ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة

منذ أقل من نصف ساعة

رئيس القومي للبحوث الأسبق يكشف حقيقة حدوث موجة ثانية لكورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك: تقدمنا بعرض رسمي لضم رمضان صبحي.. ووافقنا على طلبات اللاعب المادية

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. الأشعة تكشف عن حجم إصابة محمود متولي

منذ حوالي 12 ساعة

ردا على بيراميدز.. الأهلي يكشف مفاجأة في عقد "معلول"

منذ ساعتين و 53 دقيقة

"رويترز": اعتقال رئيس مالي أبو بكر إبراهيم كيتا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - برشلونة يوافق علي بيع ميسي.. ويحدد شروط رحيله

منذ أقل من ساعة

عاجل | كومان يصل إلى برشلونة.. تعرف على موعد الإعلان الرسمي

منذ حوالي 4 ساعات

تغييرات بالجملة.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام نادي مصر

منذ ساعتين و 25 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي والأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يرد على التعاقد مع نجم الزمالك السابق.. والخطيب يجهز مفاجأة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. برشلونة يعلن عن خليفة أبيدال

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. الطبيب الألماني يوجه صدمة للأهلي بشأن محمد محمود

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

متحف المركبات الملكية في بولاق يستعد للافتتاح (صور)

وزير السياحة والآثار يتفقد متحف المركبات الملكية تمهيدًا لافتتاحه

وزير السياحة والآثار: نفتتح متحف المركبات الملكية بتكلفة 63 مليون جنيه

"الأعلى للآثار": عربة زفاف الخديوي إسماعيل كانت هدية من أوچيني (فيديو)

تعرف على أعمال تجهيز متحف المركبات الملكية تمهيدًا للافتتاح

"من الأنتكخانة إلى الآلاي".. تعرف على سيناريو عرض متحف المركبات الملكية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:56 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة

عاجل - برشلونة يوافق علي بيع ميسي.. ويحدد شروط رحيله

09:31 م

بداية الثورة.. كومان يطلب التعاقد مع ثلاث صفقات مدوية

07:30 م

الأهلي يرد على التعاقد مع نجم الزمالك السابق.. والخطيب يجهز مفاجأة

06:23 م

خاص.. الطبيب الألماني يوجه صدمة للأهلي بشأن محمد محمود

07:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية