عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:56 م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
الفجر الرياضي
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وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، رسالة جديدة، بشأن الأحاديث التي يتم تناقلها على لسانه.

وكتب "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "حبايبي.. مساء الخير.. لـ التوضيح لم اعرض حاجه ولا عاوز حاجه.. ومفيش حد تاخذو منه كلام عني الا تركي بنفسه".

وأضاف: "الباقي بيتكلم بلساني لمصالحه.. وتعبت وانا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني.. مش حجري اسكت كل واحد.. اذا فيه ناس مبتفهمش دي مشكلتها مش مشكلتي".

وأختتم: "انا كل الي عاوزه وبقوله ربنا يوفقكم ويوفقني في المستقبل في الي بيعمله في حياته".

وجدير بالذكر، أن تركي آل الشيخ، لم يحدد اسم لشخص بعينه يقوم بتناقل الأخبار على لسانه، ولكنه تحدث بشكل عام.

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