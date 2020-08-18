كنزي دياب تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:18 م
كنزي
كنزي
مي مرسي
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آثارت كنزي دياب، ابنة الهضبة عمرو دياب الجدل من خلال مشاركتها صور من أحدث جلسات تصوير لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "دياب" بفستان مفتوح من ناحية الصدر ومن الظهر، وطويل أثناء استمتاعها في أحد الأماكن المليئة بالأشجار.

يذكر أن كنزي دياب دائما تثير الجدل من خلال صورها الجذابة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
كنزي دياب تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة عبر "إنستجرام"
كنزي دياب تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة عبر "إنستجرام"
كنزي دياب تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة عبر "إنستجرام"
كنزي دياب تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة عبر "إنستجرام"
كنزي دياب تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة عبر "إنستجرام"
كنزي دياب تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة عبر "إنستجرام"

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