عاجل - برشلونة يوافق علي بيع ميسي.. ويحدد شروط رحيله





على عكس المتوقع ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة قد يوافق علي رحيل أسطورة الفريق ليونيل ميسي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.









وكان النجم الأرجنتيني قد طلب الرحيل عن البلوغرانا خلال الميركاتو الصيفي الجاري، عقب خروج الفريق الكتالوني من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني.









وعاش ميسي فترة صعبة في الأيام الماضية عقب الهزيمة المزلة أمام العملاق البافاري بثمانية أهداف مقابل هدفين، جعلته يفكر بشكل جادي في مغادرة كامب نو، وكتابة رحلة جديدة في مسيرته الكروية.









ووفقاً لموقع " لو 10 سبورت " فإن برشلونة قد وافق علي رحيل ميسي لكن في حال تقديم عرض 700 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي بالنظر إلى أنه لم يتبق له سوى عام واحد على عقده.





ومن جهه اخري لا يرغب برشلونة في التخلي عن الاعب الأرجنتيني، وحدد شروط قاسية من أجل البقاء في الفريق الموسم المقبل، خاصة في ظل الفترة الانتقالية التي يعيشها النادي عقب إقالة كيكي سيتين.







