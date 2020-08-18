الديهي عن اتفاقية ترسيم الحدود: توفر فرص عمل للمواطنين
الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:41 م
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة وأثينا؛ تهدف إلى توفير اكتفاء ذاتي وفرص عمل للمواطنين وفتح مصانع وفتح المجال للمزيد من الفرص الاستثمارية.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن موقع مصر الفريد لم يتم الاستفادة منه طوال الفترة الماضية؛ لذا جاءت تلك الاتفاقية لتصويب أخطاء التاريخ.
وتابع: "ثقوا أن ما تقوم به الدولة هدفه توفير مناخ مناسب للمواطنين"، مؤكدًا أن ترسيم الحدود تحقق مكاسب لمصلحة المواطن المصري في المرتبة الأولى.
وكانت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وافقت على الاتفاق بين مصر والحكومة اليونانية، حول تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين.
وفي وقت سابق، قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية بين مصر واليونان، مهمة جدًا وانها تمت وفقًا للقانون الدولي وبقواعد محدده، حيث يحق لمصر ان تنقب على ثرواتها الطبيعيه الخالصه، وتؤكد بانه لا يحق لاي دولة ان تنقيب عن الغاز والبترول والمعادن الأخرى سوى طرفي الاتفاقية.
وأضاف "عبدالعال"، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، لمناقشة اتفاقية تعيين المنطقة الإقتصادية بين مصر واليونان، أن البحر المتوسط غني بالثروات وهذه الثروات أغرت بعض الدول ولكن هذه الحدود تحددها قوانين البحار وتم تحديد الحدود 12 ميل بحري من اليابس وهي المنطقة الاقتصاديه الخالصه المحددة ب200 ميل بحري ولمصر الحق في استثمار هذة المنطقة في قاع البحر وهذا لا يمنع بمرور السفن والطائرات ويحق للدولة ان تستثمرها.
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