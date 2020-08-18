يانا جمال تنتهى من تصوير مسلسل "١١ شارع النخيل"

انتهت الفنانة الروسية يانا جمال من تصوير مشاهدها بمسلسل ١١ شارع النخيل.









وقالت يانا فى تصريحات صحفية إنها تجسد دور فتاة تدعى هميس فتاة أجنبية مرات البواب وتحدث مواقف طريفة و كوميدية بالعمل وإنها تسعى دائما لتحقق حلمها و هو الرقص الشرقى .





وأضافت يانا أن العمل يدور فى إطار كوميدى اجتماعى من خلال الأحداث التى تجمع أبطال العمل .









وأكدت يانا أن كواليس العمل كانت فى إطار الود و المحبه و الضحك و الهزار و التعاون الكامل بين فريق العمل لإظهار العمل بافضل شكل للجمهور واتمنى ان ينال اعجاب الجمهور.



