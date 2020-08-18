شباب رأس غارب يطلقون مبادرة لحماية عمال النظافة من حرارة الشمس (صور)

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:11 م
بوابة الفجر
محمد طه
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نفذ مجموعة من شباب مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، فكرة عربة نظافة يدوية متطورة تحمى عمال النظافة من أشعة الشمس الحارقة.

قال محمد جمال صاحب مبادرة "احمى عمال النظافة"، أن فكرة عربة النظافة اليدوية المتطورة جاءت عبرة تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ثم تم التخطيط لتنفيذ الفكرة لمساعدة عمال النظافة في مدينة رأس غارب.

وأضاف محمد جمال، إلى "الفجر" أن الفكرة بسيطة ولكن تحمل معانى كثيرة وترسل برسالة مهمة لهذا القطاع أننا جميعًا معكم ونعمل من أجلكم، موضحًا أن تنفيذ الفكرة لا تتخطى 1200 جنيه، مؤكدًا أنه جارى تعميم التجربة على جميع عمال النظافة بالمدينة.

كان تداول نشطاء التواصل الاجتماعي فيس بوك نموذج لعربة نظافة يدوية متطورة تحمى عمال النظافة من أشعة الشمس الحارقة، وجاءت تعليقات نشطاء التواصل الاجتماعي بنشر الفكرة ليتم تعميمها، ليكون من اول من نفذ تلك الفكرة شباب مدينة رأس غارب بقيادة محمد جمال آمين تنظيم حزب المصريين بالمدينة.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 908 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 60651 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال المتحدث الإعلامي إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر المتحدث الإعلامي أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 96590 حالة من ضمنهم 60651 حالة تم شفاؤها، و5173 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
شباب رأس غارب يطلقون مبادرة لحماية عمال النظافة من حرارة الشمس (صور)
شباب رأس غارب يطلقون مبادرة لحماية عمال النظافة من حرارة الشمس (صور)
شباب رأس غارب يطلقون مبادرة لحماية عمال النظافة من حرارة الشمس (صور)
شباب رأس غارب يطلقون مبادرة لحماية عمال النظافة من حرارة الشمس (صور)
شباب رأس غارب يطلقون مبادرة لحماية عمال النظافة من حرارة الشمس (صور)
شباب رأس غارب يطلقون مبادرة لحماية عمال النظافة من حرارة الشمس (صور)

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نظافة المدينة مصر عمال النظافة حماية عمال النظافة بوابة الفجر الفجر

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