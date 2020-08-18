ابنة عبد المنعم مدبولي تعلق على وفاة شويكار

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شاركت أمل مدبولي، ابنة الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي صورة لشويكار جمعتها بوالدها، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكتبت "مدبولي" قائله: "يعنى خلاص، كل الناس الحلوة رحلوا عنا، ألف رحمة نور".



يذكر أن أمل مدبولي كانت قد تحدثت سابقا عن والدها وكم حبه للكوميديا وللكاريكاتير وكان يشعر بالسعادة بمجرد إسعاده الجماهير وإضحاكهم.