بعد اكتشافها نترات الأمونيوم والمتفجرات.. ما فوائد حشرة الجراد وأضراها؟

قام مجموعة من العلماء بابتكار جرادًا قادرًا على شم الأبخرة المتفجرة، من خلال تزويد قرني الاستشعار لديها بأجهزة متطورة تمكنها من بث إشارات تدل على المتفجرات.





ووفق تقرير لقناة الغد، يمكن أن تستخدمها قوات الأمن في البحث عن أماكن القنابل، وقد قام فريق علمي من جامعة واشنطن بزرع أقطاب كهربائية في شحمه قرون الاستشعار الخاصة بالجراد وهى المنطقة المتواجدة في الدماغ التي تتلقى مدخلات من حاسة الشم مما يسمح للعلماء بمعرفة الروائح التي تلتقطها، وبالتالي معرفة أسباب وأماكن المتفجرات مثل نيترات الامونيوم.





حشرة الجراد:

يعد الجراد نوع من أنواع حشرات الجنادب التي تتبع فصيلة مستقيمات الأجنحة، ويتكثر في انحاء العالم بشكل ملحوظ، حيث يمتلك الجراد قوائمَ خلفية قوية تساعده في القفز لمسافات بعيدة، فيستطيع القفز لمسافة تعادل 20 ضعفَ طول جسمه.