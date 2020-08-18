بعد اكتشافها نترات الأمونيوم والمتفجرات.. ما فوائد حشرة الجراد وأضراها؟

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 06:46 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
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قام مجموعة من العلماء بابتكار جرادًا قادرًا على شم الأبخرة المتفجرة، من خلال تزويد قرني الاستشعار لديها بأجهزة متطورة تمكنها من بث إشارات تدل على المتفجرات.

ووفق تقرير لقناة الغد، يمكن أن تستخدمها قوات الأمن في البحث عن أماكن القنابل، وقد قام فريق علمي من جامعة واشنطن بزرع أقطاب كهربائية في شحمه قرون الاستشعار الخاصة بالجراد وهى المنطقة المتواجدة في الدماغ التي تتلقى مدخلات من حاسة الشم مما يسمح للعلماء بمعرفة الروائح التي تلتقطها، وبالتالي معرفة أسباب وأماكن المتفجرات مثل نيترات الامونيوم.

حشرة الجراد:
يعد الجراد نوع من أنواع حشرات الجنادب التي تتبع فصيلة مستقيمات الأجنحة، ويتكثر في انحاء العالم بشكل ملحوظ، حيث يمتلك الجراد قوائمَ خلفية قوية تساعده في القفز لمسافات بعيدة، فيستطيع القفز لمسافة تعادل 20 ضعفَ طول جسمه.
ويتراوح طول الجراد من 3­13 سنتيمترًا، وينقسم جسم الجراد لـ 11 قسمًا، بالإضافة لطبقة من الكيتين، وله فم يحتوي على أسنان حادة جِدًّا، وله قرنان قصيران نسبيًا يستخدمهما للاستشعار، وتصدر عنه أصوات موسيقية تنتج عن كحت القوائم الخلفية، أو الأجنحة مع جسمه.

فوائد الجراد 
تتخذ معظم الشعوب في قارة آسيا والدول العربية مثل المملكة العربية والسعودية من الجراد أكلات وأطعمة متنوعة، وذلك لاحتوائه علي نسبة عالية من البروتين تصل الي 62%.

ويتميز الجراد بأمداد الجسم بنشاط الحيوي، حيث يتغذى على أغلب الأشجار والنباتات البرية والنباتات العطرية والطبية، والتي تحتوي على فوائد صحية عظيمة.

كما أنه يعد من أكثر المقويات والمنشطات فعالية، ويساعد في علاج مرض الروماتيزم وألم الظهر، وتأخر النمو لدى الأطفال، بالإضافة إلى أنه غني جِدًّا بالبروتين بنسبة 62%، ودهون بنسبة 17% ومواد عضوية بنسبة 21% ومنها: المنجنيز، والكالسيوم، والحديد، والصوديوم، والبوتاسيوم، والفسفور، وغيرها.

أضرار الجراد 
ورغم فوائد الجراد إلا تناوله بعد رشه قد يعرض الشخص الي تسمم المُباشر، كما يتسبب بتدمير المحاصيل الزراعية وإلحاق خسائر فادحة في قطاع الزراعة والاقتصاد 

مكافحة الجراد والوقاية من الجراد 
وهناك طرق لتخلص كم الجراد عن طريق رش المبيدات الحشرية المستخدمة حاليًا من الأنواع ذات التأثير القاتل بالملامسة، حيث تقتل الحشرة بمجرد ملامستها لقطرات المبيد بشكل مبشر أو عن طريق ملامسة النباتات المرشوشة أو بابتلاع أوراق النبات المرشوشة.

كما يوجد مبيد الميتاريزيم الذي حقق نجاحًا في المكافحة الفعالة للجراد أو النطاطات ومن الضروري استخدام الرش الجوي في المناطق المصابة على نطاق واسع. 

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الكلمات المفتاحية

نترات الأمونيوم حشرة المتفجرات الجراد الأمونيوم

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