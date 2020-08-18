محافظ أسوان يتابع جهود وزارة الري فى تنفيذ مشروع تأهيل الترع

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 06:35 م
الجولة
الجولة
فتح الله رضوان
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تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة الإنتهاء من أعمال المشروع القومى لتأهيل الترع، تابع اللواء أشرف عطية الجهود التى تبذلها وزارة الموارد المائية والرى بقيادة الدكتور محمد عبد العاطى لإنجاز هذا المشروع بمختلف مدن ومراكز المحافظة وذلك لما يعود به من منافع كثيرة على منظومة الرى، وبالتالى خدمة أغراض الرى والصناعة ومياه الشرب مما يعمل على زيادة الإنتاج الزراعى وسد الفجوة الغذائية.

وأشاد محافظ أسوان بهذه الجهود التى تهدف لتأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة، وبالتالى الحفاظ عليها من أى تصدعات مستقبلية لتكون على أتم إستعداد وجاهزية لإستقبال أى كميات من المياه وتحقيق الإستفادة المثلى منها في المناطق المختلفة، لافتًا إلى أن هناك تنسيق وتعاون متواصل بين أجهزة المحافظة ومسئولى الرى لتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية الهادفة والمثمرة التى تعود بالنفع على المواطنين بشكل إيجابى.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد على الشرونى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بأسوان بأن تنفيذ أعمال تأهيل الترع سيساهم فى تعظيم الإستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الإستخدامات المائية والحد من فواقد النقل والتسرب والبخر بالترع الرئيسة وفروعها، بجانب المساهمة فى ضمان وصول المياه لنهايات الترع فى أسرع وقت لتحقيق العدالة فى توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، كما يعمل ذلك على تقليل تكليفات الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع.

وأوضح أن أعمال تأهيل الترع يعتبر من المشروعات التى تحتاج إلى أعمال كثيفة وهو ما يحقق أهداف الدولة فى القضاء على البطالة، مع تحسين جسور الترع والتعظيم من الإستفادة بها فى أغراض النفع العام، وبالتوازى مع ذلك تقوم حاليًا أجهزة الوزارة بتنفيذ أعمال المشروع القومى لتأهيل الترع داخل نطاق المحافظة حيث أنه مستهدف تأهيل 538 كم من إجمالى أطوال الترع، فيما جارى العمل فى تأهيل 41 كم بتكلفة 70 مليون جنيه، وجارى طرح وإسناد 175 كم أخرى بتكلفة تقديرية 504 مليون جنيه.
محافظ أسوان يتابع جهود وزارة الري فى تنفيذ مشروع تأهيل الترع
محافظ أسوان يتابع جهود وزارة الري فى تنفيذ مشروع تأهيل الترع
محافظ أسوان يتابع جهود وزارة الري فى تنفيذ مشروع تأهيل الترع
محافظ أسوان يتابع جهود وزارة الري فى تنفيذ مشروع تأهيل الترع
محافظ أسوان يتابع جهود وزارة الري فى تنفيذ مشروع تأهيل الترع
محافظ أسوان يتابع جهود وزارة الري فى تنفيذ مشروع تأهيل الترع
محافظ أسوان يتابع جهود وزارة الري فى تنفيذ مشروع تأهيل الترع
محافظ أسوان يتابع جهود وزارة الري فى تنفيذ مشروع تأهيل الترع

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وزارة الري مشروع محافظ أسوان تأهيل الترع السيسي

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