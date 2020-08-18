أغنية "صاحبة رأي" لـ اليسا تقترب من الـ 6 مليون مشاهدة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:12 م
اليسا
اليسا
مصطفى فكيه
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حققت أغنية "صاحبة رأي" لـ المطربة اللبنانية إليسا،5،985،865 مليون مشاهدة، مقتربة من 6 ملايين مشاهدة، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب في شهر يوليو.

أغنية "صاحبة رأي" لـ إليسا، من كلمات أسامة مصطفى، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع موسيقي هادي شرارة.

كلمات الأغنية
"أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري.. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه.. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري.. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه، أنا واضحة وضوح الشمس في عز الضهر وفي عز الصيف.. أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف.. لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف".

يذكر أن أغنية "صاحبة رأي" هي الأغنية الرئيسية لألبوم إليسا، الذي أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن طرحه كاملا يوم 1 أغسطس الجاري بالتزامن مع عيد الأضحى.

ويتضمن الألبوم أغنية "حبة اهتمام"، كلمات أمير طعيمة، وألحان زياد برجي، وتوزيع أحمد إبراهيم، و"أنا شبه نسيتك"، كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، توزيع: أحمد إبراهيم.

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فيديوهات صاحبة راي اليسا البومات اغنية اليسا

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