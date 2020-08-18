"بهوت شورت".. ريهام أيمن تشعل "إنستجرام"

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شاركت الفنانة ريهام أيمن صورة من أحدث جلسة تصوير لها، من داخل سيارتها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام.



وظهرت "أيمن" بملابس صيفية صفراء وهوت شورت، وكتبت تعليقا قائله: "هاي".



يذكر أن الفنانة ريهام أيمن كانت آخر مشاركتها في الدرامة التليفزيونية مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وهو منذ عام 2013 وحقق المسلسل نجاحا كبيرا.