حبس الأب المتهم بعرض طفلته للبيع عبر فيس بوك

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 05:34 م
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
Advertisements
أمرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، حبس عامل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه ببيع طفلته الرضيعة ٤ أشهر بمقابل ٦٠ ألف جنيه.

وقررت النيابة تسليم الطفلة الرضيعة للأم، بعد بحث المجلس القومي للأمومة والطفولة للحالة الإجتماعية للأم.

أدلى والد الطفلة الرضيعة باعترافات تفصيلية أمام النيابة العجوزة بشمال الجيزة، لاتهامه ببيع نجلته وتدعى "ملك" ٤ أشهر، عبر صفحة "الفيس بوك" تحت اسم" تبني الأطفال اليتامى" بمقابل ٦٠ ألف جنيه، قائلًا" كنت مزنوق وعايز فلوس"

وأضاف والد الطفلة في أقواله أمام النيابة، انه تواصل مع اثنين عبر صفحة الفيس بوك لبيع نجلته، لأنه كاتب على نفسه إيصالات أمانة وديون بمبلغ ٤٠ ألف جنيه،فلذلك كان مضطرًا لبيع أصغر أطفاله.

وأدلت والدة الطفلة "ملك" بأقوالها أمام النيابة، قائلة" مكنتش اعرف هيبيعها"

وأفادت في اعترافاتها أمام النيابة، بأن والد الطفلة، قال لها في يوم الواقعة "هاخذ الطفلة الرضيعة للمستشفى لعلاجها، وخلال ذلك ذهب لمقابلة الناس المتفق معهم عبر الصفحة لبيع نجلته".

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة،عن تفاصيل واقعة بيع أب ويدعى " هيثم محمد" عامل لاصلاح إطارات السيارات يبلغ من العمر ٢٧ عامًا، لطفلته وتدعى " ملك" بملغ ٦٠ الف جنيه

وافادت التحقيقات، بأن الأب لديه ٣ أبناء أكبرهم يبلغ من العمر ٦ أعوام وطفلة آخرى تبلغ ٤ أعوام وكانت أصغرهم الطفلة الضحية.

وأشارت التحقيقات، أن الاب قام بعرض الطفلة على صفحة تحت مسمى" تبني الأطفال اليتامي"، وتواصل معهم اثنين من ادارة الهجرة، عندما شاهدوا المنشور، وتم القبض عليه وحرر محضر بقسم العجوزة، برقم ١٦٨٩٧.

بداية الواقعة، عندما نجحت إدارة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات في ضبط عامل بمحل لإصلاح إطارات السيارات أثناء محاولته بيع نجلته الرضيعة عندما رصد ضباط الإدارة قيام شاب بعرض طفلة للبيع مقابل ٦٠ ألف جنيه على شبكة الإنترنت.

وجرى تشكيل فريق بحث للوقوف على ملابسات الواقعة، ودلت تحريات الأجهزة الأمنية على صحة الواقعة.


كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل واقعة العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بالهرم، وتبين أن المجني عليها تبلغ من العمر 72 عاما، وتقطن بمفردها.

وأوضحت التحقيقات، أن الواقعة تم اكتشافها عن طريق شقيقة المجني عليها بعد كثرة الاتصالات عليها، فذهبت إليها في اليوم الثاني للاطمئنان عليها فوجدتها بصالة الشقة جثة هامدة، ومصابة بجرح قطعي في رأسها، بالاضافة لسرقتها وعلى الفور قامت بإبلاغ الشرطة.

وأفادت التحقيقات، أن وراء ارتكاب الواقعة عامل وزوجته بقصد سرقتها، والمتهمة تعرفت على المجني عليها منذ فترة وكانت تتردد عليها وعلمت أنها تمتلك مصوغات ذهبية، فخططت الزوجة لسرقتها، فأوهمتها أن زوجها يعمل بعيادة والاستعانة به لعلاجها من الآلام تعاني منها وبالفعل خططت الزوجة لسرقتها عن طريق تلك الحيلة.

وذكرت التحقيقات، أنه يوم الواقعة ذهبت المتهمة وزوجها بتلك الحيلة وأثناء وجودهما داخل المنزل اعتديا عليها بقطعة حديدية وكتم أنفاسها وسقطت جثة هامدة، وسرقوا المصوغات وفروا هاربين وأمرت النيابة، بتشريح جثة المجني عليها، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

بداية الواقعة، تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد بالعثور على جثة داخل شقة بالهرم، انتقل رجال المباحث بإشراف المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة ربة منزل، ملقاة بصالة الشقة وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيس بوك طفلة بيع الأم الأب

أخبار تهمك

عاجل.. الأشعة تكشف عن حجم إصابة محمود متولي

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يتحرك لإرضاء ميسي قبل فوات الآوان

منذ أقل من ساعتين

محسن صالح يُحذر الخطيب من رأي فايلر الفني تجاه نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

يعتمد على 4-3-3.. كيف سيكون تكتيك وتشكيل برشلونة مع رونالد كومان؟

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل| خاص لـ "الفجر الفني".. أول رد فعل لأحمد سعد بعد إحالته للتحقيق بأوامر"الموسيقيين"

منذ حوالي 17 ساعة

يوفنتوس يفاوض ثنائي برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حريق هائل في شارع المعز لدين الله بالقاهرة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. برشلونة يعلن عن خليفه أبيدال

منذ ثلث ساعة

عاجل.. تعرف على أولى صفقات برشلونة تحت قيادة كومان

منذ حوالي 19 ساعة

لمنع الأمراض المعدية.. إجراءات صحية مع بدء الدراسة

منذ حوالي 4 ساعات

خلال 24 ساعة.. 4 قرارات مهمة لوزراة التموين تبدأ اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يفتح خط المفاوضات من جديد لضم صفقة الموسم

منذ ساعة و 14 دقيقة

رئيس القومي للبحوث الأسبق يكشف حقيقة حدوث موجة ثانية لكورونا في مصر (فيديو)

منذ ساعتين و 53 دقيقة

شرط خرافي يمنع رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي والأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

حبس محمد رمضان سنة مع وكفالة 10 آلاف جنيه

صعقا بالكهرباء.. قرارات مهمة للنيابة بشأن مقتل ربة منزل في البدرشين

التحقيقات تكشف تفاصيل انتحار شاب بنهر النيل في الجيزة

تجديد حبس 6 روسيين بتهمة التخابر والانضمام لجماعة إرهابية

بطعنة في رقبته.. تفاصيل مقتل طفل على يد والدته بالجيزة

ليلة حمراء وقتل وخنق.. تفاصيل جديدة في مقتل سيدة سودانية بالعجوزة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:31 م

عاجل.. برشلونة يعلن عن خليفه أبيدال

يوفنتوس يفاوض ثنائي برشلونة

04:15 م

محسن صالح يُحذر الخطيب من رأي فايلر الفني تجاه نجم الفريق

05:00 م

رئيس القومي للبحوث الأسبق يكشف حقيقة حدوث موجة ثانية لكورونا في مصر (فيديو)

02:57 م

عاجل.. الأشعة تكشف عن حجم إصابة محمود متولي

10:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية