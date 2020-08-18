قاضي التحقيق يصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق مدير استثمار مرفأ بيروت

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
الفجر
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أصدر المحقق العدلي بجريمة انفجار مرفأ بيروت، القاضي فادي صوان، مذكرة توقيف وجاهية سندا لمواد الادعاء، بحق مدير استثمار المرفأ حسن قريطم، على خلفية الانفجار الذي دمر المرفأ ومحيطه.

فبعد جلسة استجواب دامت قرابة 4 ساعات بحضور وكيله القانوني المحامي صخر الهاشم، أصدر القاضي صوان مذكرة توقيف وجاهية بحق المدير الحالي لمرفأ بيروت الذي شهد انفجارا هائلا يوم 4 الجاري أودى بحياة 171 شخصا وأصاب نحو 6000 بجروح متفاوتة، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

كما أرجأ القاضي صوان استجواب المدير العام للجمارك السابق شفيق مرعي بعد أن تقدم وكيله القانوني بدفوع شكلية، على أن يستأنف تحقيقاته الاستنطاقية غدا الأربعاء مع باقي الموقوفين وعددهم 21 بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

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