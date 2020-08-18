أوس أوس عن رد فعل جمهور "صباحية مباركة": "مبسوط جدا"

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 05:42 م
صباحية مباركة
صباحية مباركة
مي مرسي
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شارك الفنان محمد أسامة والشهير بـ"اوس أوس"، فيديو من ردود فعل الجمهور على مسريحة "صباحية مباركة" وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ولاقت مسرحية "صباحية مباركة" إعجاب عدد كبير من الجماهير، وكتب أوس أوس تعليقا على الفيديو قائلا: "الحمدلله رب العالمين جانب من ردود افعال الجمهور من داخل المسرح علي مسرحية صباحية_مباركه مبسوط جدا بردود الافعال واتمني نكون قدرنا نبقي عند حسن ظنكم مستنيكم كل اسبوع ايام الخميس والجمعه والسبت علي مسرح جراند نايل تاور".

يذكر أن الفنان أوس أوس قد مرة بأزمة صعبة وهي وفاة ابنه الرضيع، وأوضح سابقا أنه يحاول اجتياز ما مر به من خلال العمل.

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