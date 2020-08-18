ارتفاع المؤشر العام للأسهم السعودية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:16 م
بوابة الفجر
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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.24% رابحاً 96.31 نقطة ليغلق عند مستوى 7853.57 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 4.91% خاسراً 419.53 نقطة ليغلق عند مستوى 8129.90 نقطة، وبلغ حجم التداول 328.4 مليون سهم بقيمة 7.6 مليار ريال.
 
وصعد 20 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.01%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.86%، تلاه قطاع الأدوية بنسبة 1.44%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.34%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.31%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.02%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.92%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.85%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.82%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.81%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.80%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.77%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.69%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.63%، فيما تراجع قطاع تجزئة السلع الكمالية وحيداً بنسبة 0.16%.
 
وقفز 159 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الباحة" بنسبة 9.99%، ثم سهم "زجاج" بنسبة 8.16%، ثم سهم "نماء للكيماويات" بنسبة 6.96%، فيما تراجع 32 سهماً على رأسها سهم "اليمامة للحديد" بنسبة 2.11%، ثم سهم "الواحة" بنسبة 1.88%، ثم سهم "دله الصحية" بنسبة 1.44%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 516.5 مليون ريال سعودي.
 
وفي سياق متصل أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية، عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، وبلغ إجمالي الإيرادات 284.3 مليون ريال سعودي مقابل 242.6 مليون ريال سعودي خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 17.188%، وبلغ صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة 52.4 مليون ريال سعودي خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو لعام 2020 مقارنة مع خسائر بقيمة 44.2 مليون ريال سعودي بالفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 23.076%، وبلغ نصيب السهم من الخسائر 0.87 ريال سعودي مقارنة بـ0.76 ريال سعودي خلال فترة المقارنة.
 
 

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