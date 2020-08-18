Available الإستعلام منحة العمالة الغير منتظمة لشهر اغسطس 2020 عبر موقع وزارة القوى العاملة manpower.gov.eg





منحة العمالة الغير منتظمة، تم زيادة معدل البحث على Google بشكل كبير للاستعلام عن دعم التوظيف غير الرسمي الذي تقدمه وزارة العمل المصرية بالاسم ورقم الدولة / المنطقة، وأكدت الدائرة مؤخرًا موعد دفع تعويضات دعم العمالة غير الرسمية، و وسعت جميع أنحاء مصر وبالتالي، فإن معدل بحث المحافظ يزيد من عدد المواطنين الذين يبحثون عن حيازة ذات قيمة.





منحة العمالة غير المنتظمة

ويقدر دعم العمالة غير المنظمة بـ 1500 جنيه مصري للدعم ويحتاج إلى سداد 3 دفعات كل منها يمكن دفع 500 جنيه مصري وهو ما يماثل انتشار فيروس كورونا وانتشاره في البلاد، حيث تم سداد دفعة المواطن مؤخرًا على ثلاثة أقساط، القسط الأول و الثاني 500 جنيه كوديعة، و يستغرق سداد القسط الثالث بضعة أيام من سداد مستحقات المواطن، يبدأ في صباح يوم الأحد 16 أغسطس صرف منحة العمل غير المهيكل في اليوم الأول حتى صباح الخميس 20 أغسطس 2020، على أن يشمل الدفع أكثر من مليون و 600 ألف عامل مصري، و تكون أجورهم، تم دفع أكثر من 800 مليون جنيه.





الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

سيبدأ اصدار منح العمل غير المهيكل اليوم 16 اغسطس 2020 ( الاحد ) بشرط ان يتم تفعيل رابط وزارة القوى العاملة بعد ادخال رمز الدولة على موقع وزارة القوى العاملة “هنا” لاستكمال المنح ذات الصلة، استفسارات عن قيمة الحقوق، أكدت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أنه في حالة حصول العمال على دعم بإحدى الطرق المذكورة أعلاه وأردوا الاستفسار عن الدفعة الثالثة من إعانات العمالة غير الرسمية لعام 2020 ، فسيتم إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول المسجل على الموقع تفيد اليوم السابق لتاريخ سداد الدعم الفرضية أن العامل يريد أن يحصل على مبلغ الدعم الذي يمكن تنفيذه وفق الخطوات التالية :





- ادخل على موقع وزارة القوى العاملة.

- اذهب للتحقق من دعم العمالة غير الرسمية.

- اكتب جميع المعلومات المطلوبة ورمز البلد / المنطقة بشكل صحيح.

- انقر فوق مصطلح الاستعلام وانتظر لحظة حتى يتم تحميل كافة البيانات.





استفاد أكثر من مليون مواطن من مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية من منح العمالة غير المنظمة التي تأثرت بقرار وزارة الصحة في الفترة الأخيرة وفي بداية تفشي وباء كورونا.





جدير بالذكر أن يُقدر دعم العمالة غير المنظمة بـ 1500 جنيه مصري للدعم ويحتاج إلى سداد 3 دفعات كل منها يمكن دفع 500 جنيه مصري وهو ما يماثل انتشار فيروس كورونا وانتشاره في البلاد، حيث تم سداد دفعة المواطن مؤخرًا على ثلاثة أقساط، القسط الأول و الثاني 500 جنيه كوديعة تابعو.



