ميدو يفجر مفاجأة مدوية عن اللجنة الخماسية وعمرو الجنايني

كشف أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن لديه معلومات بشأن قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمد عمل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم، بعد فترة الـ4 شهور الحالية.





وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو: "اللجنة الخماسية سيتم المد لها بعد فترة الـ4 شهور، مرة آخرى".





وأضاف:" السؤال المتداول، من يتحمل ضغوط رئاسة اتحاد كرة القدم، وعمرو الجنايني أثبت أنه جدير بالمهمة، لكنه وقع على ورقة بعدم ترشحه في الانتخابات المقبلة".





وواصل: "أتمني أن يترأس اتحاد كرة القدم في الانتخابات المقبلة المهندس محمود طاهر".

وأضاف:" أتمنى أن نبتعد عن الأسماء التي تتكرر كل مرة وتتولي المناصب بشكل مستمر داخل اتحاد الكرة".

وأتم:" أري أن طاهر هو الأجدر بتولي رئاسة اتحاد الكرة مستقبلا".

















