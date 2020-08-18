لمنع الأمراض المعدية.. إجراءات صحية مع بدء الدراسة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:15 م
مدرسة
مدرسة
ياسمين مبروك
Advertisements
تستعد الحكومة المصرية، لبدء الدراسة في المدارس والجامعات، بإجراءات خاصة لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، مع الالتزام بالنظافة والتباعد الاجتماعي.

١. ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، داخل المنشآت التعليمية.

٢. لا بد من الحرص على النظافة والتباعد الاجتماعي واتباع كافة سبل الكشف المبكر عن المرض.

٣. ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي تحسبًا لزيادة أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

٤. الحرص على شرب من ٨- ١٠ أكواب مياه في اليوم للمحافظة على رطوبة الجسم.

٥. تناول العصائر الغنية بفيتامين سي لتقوية المناعة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال إن هناك ضرورة للاستمرار في اتباع التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وعدم التراخي في الالتزام بها.

وتابع إنه تم وضع خطة للتعامل مع احتمالات ظهور الموجة الثانية من فيروس كورونا.

ولفت إلى أن من بين القرارات كذلك أن "يتم تدريب الأطباء، مع إعداد كوادر كصف ثان وثالث، وتم الاتفاق على توثيق الخبرات الماضية وتجارب التعامل مع مرض فيروس كورونا في الفترة الماضية، خاصة في الحالات الحرجة التي تم شفاؤها، حتى يتم الاستفادة منها، ونعلم بها أجيالا جديدة".

وأوضح محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن "أزمة فيروس كورونا لا تحتمل أوساط الحلول، فالفيروس موجود ولا يزال موجود، ويجب الحرص بشدة حتى تعلن الدولة إجراءات أخرى غير المتبعة".

 وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنيّ، أنه تم الاتفاق على بدء العام الدراسى الجديد في 17 أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع وزير التعليم العالي.

وأقر المجلس الأعلى للجامعات، أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17102020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 2112021.

وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 2312021 حتى الخميس 422021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وتبدأ أجازة نصف العام الدراسي، من يوم السبت 622021 حتى يوم الخميس 1822021، وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم السبت 2022021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 1062021.

وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عوده الدراسه بدء الدراسه اصابات كورونا اخر الاخبار

أخبار تهمك

3 لاعبين يعوضون رحيل رمضان صبحي في الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

رونالد كومان يطلب أول صفقة لبرشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

قرار من الأهلي تجاه محمود متولي بعد إصابته بالصليبي

منذ حوالي 3 ساعات

شرط خرافي يمنع رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. صفقات برشلونة سر بقاء أبيدال

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يعرض جريزمان على باريس سان جيرمان مقابل نيمار

منذ ساعة و 6 دقيقة

مؤشر جديد على اقتراب كومان من تدريب برشلونة

منذ 38 دقيقة

رد قوي من أحمد حسن على رحيل رمضان صبحي

منذ ساعة و 9 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي والأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مانشستر يونايتد يسعي لضم رباعي برشلونة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. تعرف على أولى صفقات برشلونة تحت قيادة كومان

منذ حوالي 16 ساعة

"المهندسين": 8 مخالفات لا يمكن التصالح معها

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حريق هائل في شارع المعز لدين الله بالقاهرة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| خاص لـ "الفجر الفني".. أول رد فعل لأحمد سعد بعد إحالته للتحقيق بأوامر"الموسيقيين"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأشعة تكشف عن حجم إصابة محمود متولي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"الحقوق" بطلًا لكأس الدورة الصيفية بجامعة بني سويف (صور)

جامعة الإسكندرية تصدر قرارات مهمة بشأن امتحانات الكليات

"التعليم" تنتهى من تعقيم لجان الثانوية العامة اليوم .. و"حجازي": جاهزون

عميد علوم القاهرة: تعقيم مباني الكلية قبل وبعد انتهاء الامتحانات

عبدالغفار: إقرار الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجامعى الجديد وتطبيق نظام التعليم الهجين

كل ما تريد معرفته عن أحدث تصور للعام الدراسي الجديد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:34 ص

عاجل.. الأشعة تكشف عن حجم إصابة محمود متولي

برشلونة يعرض جريزمان على باريس سان جيرمان مقابل نيمار

01:40 م

شرط خرافي يمنع رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة

11:01 ص

مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي والأهلي

10:16 ص

رد قوي من أحمد حسن على رحيل رمضان صبحي

01:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية