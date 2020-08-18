لمنع الأمراض المعدية.. إجراءات صحية مع بدء الدراسة

تستعد الحكومة المصرية، لبدء الدراسة في المدارس والجامعات، بإجراءات خاصة لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، مع الالتزام بالنظافة والتباعد الاجتماعي.





١. ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، داخل المنشآت التعليمية.





٢. لا بد من الحرص على النظافة والتباعد الاجتماعي واتباع كافة سبل الكشف المبكر عن المرض.





٣. ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي تحسبًا لزيادة أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).





٤. الحرص على شرب من ٨- ١٠ أكواب مياه في اليوم للمحافظة على رطوبة الجسم.





٥. تناول العصائر الغنية بفيتامين سي لتقوية المناعة.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال إن هناك ضرورة للاستمرار في اتباع التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وعدم التراخي في الالتزام بها.





وتابع إنه تم وضع خطة للتعامل مع احتمالات ظهور الموجة الثانية من فيروس كورونا.





ولفت إلى أن من بين القرارات كذلك أن "يتم تدريب الأطباء، مع إعداد كوادر كصف ثان وثالث، وتم الاتفاق على توثيق الخبرات الماضية وتجارب التعامل مع مرض فيروس كورونا في الفترة الماضية، خاصة في الحالات الحرجة التي تم شفاؤها، حتى يتم الاستفادة منها، ونعلم بها أجيالا جديدة".





وأوضح محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن "أزمة فيروس كورونا لا تحتمل أوساط الحلول، فالفيروس موجود ولا يزال موجود، ويجب الحرص بشدة حتى تعلن الدولة إجراءات أخرى غير المتبعة".





وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنيّ، أنه تم الاتفاق على بدء العام الدراسى الجديد في 17 أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع وزير التعليم العالي.





وأقر المجلس الأعلى للجامعات، أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17102020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 2112021.





وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 2312021 حتى الخميس 422021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.





وتبدأ أجازة نصف العام الدراسي، من يوم السبت 622021 حتى يوم الخميس 1822021، وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم السبت 2022021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 1062021.



