"المالية": "ما يغلاش عليك" تخدم الأجانب المقيمين في مصر (فيديو)

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 12:50 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أكد محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية، أن "مبادرة مايغلاش عليك"، تشجيع المنتج المحلي وتحفز الاستهلاك وتساهم في نمو الاقتصاد المصري، موضحًا أن المبادرة لا تقتصر على المصريين فقط، ولكنها تخدم أيضًا الأجانب المقيمين على أرض مصر.

وقال "عبد الفتاح" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، إن مبادرة ما يغلاش عليك تعود بالفائدة على جميع الأطراف، سواء الصناع أو التاجر أو المواطن، وبالتالي الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وذكر أن مبادرة ما يغلاش عليك، تطرح سلع معمرة وغير معمرة أيضًا، فيما عدا السلع الغذائية، والاستفادة تعود على جميع المواطنين، وليس أصحاب البطاقات التموينية فقط، مضيفًا: " المبادرة تفيد كل من يقيم على أرض مصر، حتى الأجنبي المقيم على أرض مصر".

وأعلن بنك مصر مشاركته في مبادرة رئيس الجمهورية لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك «ما يغلاش عليك» والتي بدأت الشهر الماضي، وتستمر لمدة 3 أشهر.

وقال بنك مصر في بيان، إن مشاركته في المبادرة تأتي انطلاقًا من دوره الريادي في دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام في البلاد، باعتباره أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري، وأن بنك مصر من أوائل البنوك التي قامت بالاشتراك في المبادرة وتقديم كافة وسائل الدعم لإنجاحها بما يمتلكه البنك من مقومات كبيرة تتمثل في امتلاكه شريحة كبيرة من العملاء المستهدفين للمبادرة من الموظفين، وكذا أصحاب المعاشات، وامتلاكه لحوالي 700 فرعًا منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى امتلاك بنية تكنولوجية متميزة.

وأضاف أنه قام بإعداد حزمة من العروض المتميزة لعملائه الراغبين في الاشتراك بالمبادرة، منها إتاحة تقسيط مشتريات عملاء البطاقات الائتمانية مع تخفيض الفائدة إلى أقل فائدة ممكنة لتصل إلى 16% سنويًا على الرصيد، وتقديم قروض شخصية لتقسيط المشتريات بأسعار عائد أقل بنسبة 1% عن الأسعار المطبقة خارج المبادرة، مع الإعفاء الكامل للمصاريف الإدارية لمدة تقسيط تصل الى 24 شهرًا وبقيمة مشتريات تصل الى 25 ألف جنيهًا مصريًا.

وأشار إلى أنه يحرص دائمًا كونه مؤسسة مصرفية رائدة على تحديث وتطوير خدماته ومنتجاته بما يتناسب مع احتياجات عملائه بهدف تقديم خدماته بصورة أكثر كفاءة، ويعد رضا العملاء محور اهتمام البنك الدائم، لكونهم شركاء النجاح في كافة الأعمال.

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