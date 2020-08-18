سوريا تعفي الشاحنات اللبنانية من رسوم العبور

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 12:26 م
سوريا
سوريا
وكالات
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أعفى ​وزير النقل​ السوري علي حمود، اليوم الثلاثاء، ​الشاحنات اللبنانية من رسوم العبور عند دخولها من لبنان إلى ​سوريا​ كمقصد أخير.

 

وقالت صفحة وزارة النقل السورية، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، إن ذلك جاء تشجيعا لحركة النقل المتبادل، وتطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين.

 

وأرفقت الصفحة صورة عن القرار، ويبدأ تنفيذه من تاريخ صدوره اليوم الثلاثاء (18 أغسطس 2020).

 

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