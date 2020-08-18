عاجل.. قفزة كبيرة في أسعار الذهب والعيار يصعد 20 جنيها

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:29 ص
بوابة الفجر
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شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء قفزة كبيرة للمرة الثانية بعد ارتفاعها خلال بداية تعاملات اليوم بقيمة جنهين، بينما سجل قيمة الارتفاع الثاني نحو 20 جنيها للجرام ، مدفوعة بالقفزة الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب العالمي، حيث تجاوز سعر الأوقية 2000 دولار للمرة الأولى، وجاءت أسعار الذهب في مصر على النحو التالي:

أسعار الذهب الآن في مصر 

عيار 18 سجل 771 جنيها للجرام.
عيار 21 سجل 900 جنيها للجرام
عيار 24 سجل 1028 جنيها للجرام.
الجنيه الذهب 7200 جنيها.
أوقية الذهب 2006 دولار .
 
 اسعار الذهب العالمي 

ارتفعت أسعار الذهب واحدا بالمئة لتتجاوز حاجز الألفي دولار اليوم الثلاثاء، في ظل تراجع العملة الأمريكية إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين، وتركيز المتعاملين على محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي والمقرر صدوره هذا الأسبوع.
 
وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.7 بالمئة إلى 1999.26 دولار للأوقية، بعد أن سجل في وقت سابق ذروة أسبوع عند 2007.19 دولار.
 
وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 2007.60 دولار.
  
وزاد سعر الفضة 2.1 بالمئة إلى 27.97 دولار للأوقية، وتقدم البلاتين 1.5 بالمئة مسجلا 963.29 دولار، في حين نزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2190.20 دولار للأوقية.

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