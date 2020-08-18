تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء،

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:17 ص
بوابة الفجر
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تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.64% خاسراً 33.440 نقطة ليصل إلى مستوى 5208.63 نقطة.

 وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.77% خاسراً 44.160 نقطة ليصل إلى مستوى 5753.42 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.32% خاسراً 13.400 نقطة ليصل إلى مستوى 4129.20 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.23% خاسراً 9.460 نقطة ليصل إلى مستوى 4141.76 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 169.5 مليون سهم بقيمة 35.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8167 صفقة، وهبط 11 قطاعاً على رأسها قطاع المنافع بنسبة 11.81%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.88%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.70%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.62%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.46%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.95%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.59%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.47%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.38%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.29%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.05%.
 
 


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