رئيس جامعة بني سويف: 13 وحدة إنتاجية بكلية الزراعة لربط الجامعة بسوق العمل (صور)

رئيس جامعة بني سويف: 13 وحدة إنتاجية بكلية الزراعة لربط الجامعة بسوق العمل (صور)
الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:01 ص
احمد فتحى الدسوقي
Advertisements
قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف اليوم الثلاثاء إن مركز البحوث والمنتجات الزراعية بكلية الزراعة يحتوى على 13 وحدة إنتاجية متنوعة، حيث تم إفتتاح 3 وحدات منهم مؤخرًا وهم وحدات إنتاج "الشتلات والعسل والمنظفات".
وأكدت الجامعة، في بيان لها، أن ذلك بهدف ربط العملية التعليمية داخل الجامعة بسوق العمل الخارجي وانطلاقا من دور المسئولية المجتمعية التي تتبناها الجامعة من خلال توفير تلك المنتجات بأسعار رمزية وكتشجيع للطلاب من خلال تسويق منتجاتهم.
وأوضح رئيس الجامعة، أن وحدة إنتاج الشتلات تنتج العديد من جميع أنواع الخضروات والفواكه والزينه، بالإضافة إلى وحدة المنظفات والتي يتم من خلالها إنتاج الكحول والمنظفات والكلور والمنظفات السائلة، ووحدة إنتاج العسل مؤكدا أن الهدف من تلك الوحدات أن يستفيد منها الطلاب لتأهيلهم بعد تخرجهم لسوق العمل.
وأشار رئيس الجامعة، إلى أن تلك المنتجات يتم الاستفادة بها بعدما تم فتح منفذ للبيع داخل الكلية ليتم البيع بأسعار مخفضة للطلاب والعاملين بالجامعة، ولأهالي المحافظة وذلك من دور الجامعة تجاه المجتمع السويفى للمشاركة في تسديد احتياجاته.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا