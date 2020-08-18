رئيس جامعة بني سويف: 13 وحدة إنتاجية بكلية الزراعة لربط الجامعة بسوق العمل (صور)

قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف اليوم الثلاثاء إن مركز البحوث والمنتجات الزراعية بكلية الزراعة يحتوى على 13 وحدة إنتاجية متنوعة، حيث تم إفتتاح 3 وحدات منهم مؤخرًا وهم وحدات إنتاج "الشتلات والعسل والمنظفات".





وأكدت الجامعة، في بيان لها، أن ذلك بهدف ربط العملية التعليمية داخل الجامعة بسوق العمل الخارجي وانطلاقا من دور المسئولية المجتمعية التي تتبناها الجامعة من خلال توفير تلك المنتجات بأسعار رمزية وكتشجيع للطلاب من خلال تسويق منتجاتهم.





وأوضح رئيس الجامعة، أن وحدة إنتاج الشتلات تنتج العديد من جميع أنواع الخضروات والفواكه والزينه، بالإضافة إلى وحدة المنظفات والتي يتم من خلالها إنتاج الكحول والمنظفات والكلور والمنظفات السائلة، ووحدة إنتاج العسل مؤكدا أن الهدف من تلك الوحدات أن يستفيد منها الطلاب لتأهيلهم بعد تخرجهم لسوق العمل.



