بعد تحديد الحد الأدنى.. كيفية التسجيل في المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2020

بعد تحديد وزارة التعليم العالي، الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة، فهناك ترتيبات خاصة بتسجيل الرغبات في ظل مرحلة التعايش مع فيروس كورونا المستجد.





١. تنطلق أعمال تنسيق المرحلة الأولى وتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة، 22 أغسطس الجاري.





٢. يستمر تسجيل الرغبات في المرحلة الأولى لمدة ٥ أيام.





٣. أعلنت وزارة التعليم العالي، أن الحد الأدنى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر، أي بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40%، والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90%.





٤. يمكن للطالب تسجيل الرغبات على مدار اليوم، حيث سيكون الموقع متاحًا لمدة 24 ساعة يوميًا.





٥. تفتح مكاتب التنسيق اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.





٦. ويجب التأكيد على التباعد الاجتماعي وارتداء الطلاب الكمامة قبل دخول مكتب التنسيق،وحيث لن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.





٧. ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.





٨. وسيسمح لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الثانوية العامة تسجيل رغبات تقليل الاغتراب عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.









وكانت وزارة التعليم العالي، جهزت مكتب التنسيق بالكامل في خلال أسبوعين وتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لاستقبال الطلاب.





وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا لاستعراض، خطط وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالي للعام الدراسى 2020-2021، فى ظل جائحة كورونا، وذلك فى اجتماع حضره كل من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.





وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنيّ، أنه تم الاتفاق على بدء العام الدراسى الجديد في 17 أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع وزير التعليم العالي.





وأقر المجلس الأعلى للجامعات، أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17102020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 2112021.





وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 2312021 حتى الخميس 422021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.





وتبدأ أجازة نصف العام الدراسي، من يوم السبت 622021 حتى يوم الخميس 1822021، وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم السبت 2022021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 1062021.



