"المالية": ندرس مد أو تكرار مبادرة "مايغلاش عليك" بعد تقييمها (فيديو)

أكد محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية، أن "مبادرة مايغلاش عليك"، بدأت بـ 140 صانع، و120 تاجر، و4200 سلعة، ووصل هذا الرقم لـ 170 صانع، بجانب 1500 تاجر و7000 آلاف سلعة ومنتج.





وقال "عبد الفتاح" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، إن هناك رغبة قوية على مشاركة الصناع والتجار والمساهمة في المبادرة بما يصب في صالح المواطن المصري.





وأوضح أن المبادرة مدتها 3 أشهر وتنتهي في شهر أكتوبر، ومن ثم يتم تقييم أثر المبادرة على المصنعين والاقتصاد المصري، ومن ثم يتم دراسة اتخاذ قرار بمدها أو إعادة تكرارها بعد فترة معينة.





أعلن بنك مصر مشاركته في مبادرة رئيس الجمهورية لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك «ما يغلاش عليك» والتي بدأت الشهر الماضي، وتستمر لمدة 3 أشهر.





وقال بنك مصر في بيان، إن مشاركته في المبادرة تأتي انطلاقًا من دوره الريادي في دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام في البلاد، باعتباره أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري، وأن بنك مصر من أوائل البنوك التي قامت بالاشتراك في المبادرة وتقديم كافة وسائل الدعم لإنجاحها بما يمتلكه البنك من مقومات كبيرة تتمثل في امتلاكه شريحة كبيرة من العملاء المستهدفين للمبادرة من الموظفين، وكذا أصحاب المعاشات، وامتلاكه لحوالي 700 فرعًا منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى امتلاك بنية تكنولوجية متميزة.





وأضاف أنه قام بإعداد حزمة من العروض المتميزة لعملائه الراغبين في الاشتراك بالمبادرة، منها إتاحة تقسيط مشتريات عملاء البطاقات الائتمانية مع تخفيض الفائدة إلى أقل فائدة ممكنة لتصل إلى 16% سنويًا على الرصيد، وتقديم قروض شخصية لتقسيط المشتريات بأسعار عائد أقل بنسبة 1% عن الأسعار المطبقة خارج المبادرة، مع الإعفاء الكامل للمصاريف الإدارية لمدة تقسيط تصل الى 24 شهرًا وبقيمة مشتريات تصل الى 25 ألف جنيهًا مصريًا.





وأشار إلى أنه يحرص دائمًا كونه مؤسسة مصرفية رائدة على تحديث وتطوير خدماته ومنتجاته بما يتناسب مع احتياجات عملائه بهدف تقديم خدماته بصورة أكثر كفاءة، ويعد رضا العملاء محور اهتمام البنك الدائم، لكونهم شركاء النجاح في كافة الأعمال.