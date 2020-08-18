سان جيرمان ولايبزيج يبحثان عن تذكرة نهائي دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:19 ص
سان جيرمان
سان جيرمان
الفجر الرياضي
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تنطلق في الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، المواجهة النارية بين فريقي باريس سان جيرمان ونظيره لايبزيج على ملعب "النور" بالعاصمة البرتغالية لشبونة، في افتتاح منافسات الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

 

عاد نادي العاصمة الفرنسية للظهور من جديد في نصف نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه، والأولى بعد غياب 25 عاماً، وتحديداً منذ موسم 1994-1995 على حساب أتالانتا الإيطالي، بعد الفوز القاتل 2-1، في الدور ربع النهائي للمسابقة.

 

في المقابل، تأهل لايبزيج للدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه القاتل على نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني 2-1، في ربع النهائي.

 

ويسعى سان جيرمان لتحقيق الفوز الليلة من أجل التأهل للمباراة النهائية بدوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، والفوز باللقب الذي فشل في تحقيقه خلال السنوات الأخيرة، رغم تدعيم صفوفه بصفقات من العيار الثقيل.

 

في المقابل، يأمل لايبزيج في مواصلة مفاجآته بدورى أبطال أوروبا، والإطاحة بنادي العاصمة الفرنسية، وذلك بعدما نجح في إقصاء توتنهام هوتسبير، بالفوز ذهاباً وإياباً، ثم أتلتيكو مدريد.

 

وتكشف الإحصائيات تفوق باريس سان جيرمان في إجمالي نتائج المواجهات السابقة أمام الأندية الألمانية في المسابقات الأوروبية، حيث حقق نادي العاصمة 10 انتصارات من إجمالي 17 مباراة، فيما تلقى 5 هزائم، وانتهت مباراتين بالتعادل.

 

ويدير المواجهة الحكم الهولندي الدولي بيورن كيوبرس، الذي أسندت له المهمة من الاتحاد الأوروبي.

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