حسين الجسمي يتخطي المليون الثاني بعد طرح 'بالبنط العريض

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:01 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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تخطي النجم حسين الجسمي، المليون الثاني وذلك بعد طرح أغنيته الجديدة "بالبنط العريض" علي قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير 'يوتيوب'.

وتناولت كلمات أغنية "بالبنط العريض" الآتي: "حبيبي بالبُنط العريض.. غالي واقرب م الوريد.. حالتي تتشخص جُنون.. بيقولولي انا بيك مريض".

ويقدم الجسمي هذه الأغنية لأول مرة برؤيته اللحنية والموسيقية، ذات الإيقاعات المختلفة التي تحمل معها مختلف أنواع البهجة والسعادة.


يذكر أن الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع الموسيقي توما وقد قام بعملية المكساج والماستر.

https://youtu.be/M3sxUE4eIac

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