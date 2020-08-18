مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 05:34 ص
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
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يلتقي اليوم الثلاثاء نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره فريق لايبزيج الألماني ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بالعاصمة البرتغالية لشبونة فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

بينما يواجه نادي بايرن ميونيخ الألماني نظيره ليون الفرنسي ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بالعاصمة البرتغالية لشبونة فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباريات على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا فضل خوض دور ربع نهائي بطولة دروي أبطال أوروبا ودور نصف النهائي من مباراة واحدة فقط هذا الموسم بعد أزمة كورونا الأخيرة.

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