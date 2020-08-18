عاجل.. حريق هائل في شارع المعز لدين الله بالقاهرة (فيديو)

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:03 ص
حريق شارع المعز
حريق شارع المعز
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اندلع قبل قليل، حريق في شارع المعز لدين الله بالقاهرة والحماية المدينة تحاول السيطرة عليه.

وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق الحريق.

ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، من أجل السيطرة على الحريق، وعدم امتداده إلى مناطق أو منازل مجاورة.

يذكر أن شارع المعز لدين الله الفاطمي أو الشارع الأعظم أو قصبة القاهرة أو قصبة القاهرة الكبرى هو شارع يمثل قلب مدينة القاهرة القديمة والذي تم تطويره لكي يكون متحفاً مفتوحاً للعمارة والآثار الإسلامية. 

وشهدت هذه المنطقة في السنوات الأخيرة حملة تطوير واسعة، ضمن خطة تطوير القاهرة التاريخية.

حريق فى شارع المعز لدين الله الفاطمى from lana&omar 2020 on Vimeo.

عاجل.. حريق هائل في شارع المعز لدين الله بالقاهرة (فيديو)
عاجل.. حريق هائل في شارع المعز لدين الله بالقاهرة (فيديو)
عاجل.. حريق هائل في شارع المعز لدين الله بالقاهرة (فيديو)
عاجل.. حريق هائل في شارع المعز لدين الله بالقاهرة (فيديو)

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شارع المعز حريق شارع المعز بوابة الفجر القاهرة التاريخية الفجر

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