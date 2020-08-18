"هذه شهادتي".. القصة الكاملة لإعلان اليوتيوبر جاي بالفري التحول للإسلام

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 06:46 ص
جاي بالفري
جاي بالفري
زينب وهبه
Advertisements
تصدر بالأمس اسم اليوتيوبر البريطاني جاي بالفري "Jay Palfrey"، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب إعلان دخوله الإسلام، وشارك لحظة إسلامه منصة الفيديوهات "يوتيوب".

وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية القصة الكاملة لإعلان اليوتيوبر "جاي بالفري" الإسلام:

اهتم اليوتيوبر "جاي بالفري" البريطاني بمشاركة متابعيه من خلال منصة الفيديوهات "يوتيوب"، اللحظة التي أشهر إسلامه فيها، وهو في أحد المساجد، ويجلس مع أحد رجال الدين الذي لقنه الشهادتين. 

قال "بالفري" من خلال الفيديو الذي نشره: "أنا أصبحت مسلم.. هذه هي شهادتي"، كما قدم خالص الشكر لمتابعيه عبر مقطع الفيديو والذين هنئوه برسائل خاصة.

من هو جاي بالفري؟
يُذكر أن جاي بالفري، هو مصور ويوتيوبر بريطاني، يعيش بمدينة ترورو البريطانية، عمل في مجال التصوير منذ عام 2013، وبعدها تخصص في تصوير الأزياء عام 2014، وفي السنوات الأخيرة اتجه للعمل بمنصة "يوتيوب".

ويتابعون جاي بالفري على منصة الفيديوهات "يوتيوب" تقريبًا 218 ألف متابع، حيث ينشر الكثير من الفيديوهات التي توثق مغامراته حول العالم، والتي يُبرز فيها موهبته في مجال التصوير، ويتابعه على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" ما يزيد عن 32 ألف متابع.

يُشار إلى أن اليوتيوبي أو صانع محتوى اليوتيوب، هو اسم يطلق على صانعي المحتوى في موقع اليوتيوب.

وتدعم الشركات أحيانًا مشاهير اليوتيوب، كما أن بعض منها لديه شركات راعية تقوم بالدفع لوضع منتجاتها في لقطات عبر اليوتيوب.

ومع انتشار شبكة الإنترنت وبعض المواقع مثل "فيسبوك" و"يوتيوب" بدأت بعض المصطلحات الجديدة في الظهور، مثل مصطلح "يوتيوبر" الذى يتم استعماله على نطاق واسع بين مستخدمي شبكة الإنترنت، وهو يرمز إلى الأشخاص المشاهير المتواجدين على موقع يوتيوب، والذين يصنعون فيديوهات لها محتويات مختلفة ويتابعهم ملايين الأشخاص حول العالم وتحقق فيديوهاتهم نسب مشاهدة عالية، وهذا ما يساعدهم على كسب الأموال بشكل كبير من خلال الإعلانات، حيث يحصلون على نسبة تزيد عن 60% 

ويحرص هؤلاء الأفراد بإنشاء محتويات في مجالات كثيرة مثل التقنيات ومراجعة الأجهزة أو الترفيه، والتي تمكنهم من جذب الكثير من المشاهدين والمتابعين لهم ولصفاحتهم على موقع يوتيوب، مما يؤدي في النهاية إلى الحصول على أرباح من شركة يوتيوب مقابل هذا العدد الكبير والضخم من المتابعين لهم من المستخدمين من كل أرجاء العالم.

يُشار إلى أن أشهر اليوتيوبرز في العالم هم إيان هيكوكس وأنثونى باديا، ويمتلكان قناة "سموش" وهما شخصان معروفان بتقديم العمل الكوميدى، حيث وصل عدد مشتركي القناة إلى ما يزيد عن 19 مليون مشترك، وعدد مشاهدات مقاطع الفيديو أكثر من 3.7 مليار مشاهدة.
"هذه شهادتي".. القصة الكاملة لإعلان اليوتيوبر جاي بالفري التحول للإسلام
"هذه شهادتي".. القصة الكاملة لإعلان اليوتيوبر جاي بالفري التحول للإسلام
"هذه شهادتي".. القصة الكاملة لإعلان اليوتيوبر جاي بالفري التحول للإسلام
"هذه شهادتي".. القصة الكاملة لإعلان اليوتيوبر جاي بالفري التحول للإسلام
"هذه شهادتي".. القصة الكاملة لإعلان اليوتيوبر جاي بالفري التحول للإسلام
"هذه شهادتي".. القصة الكاملة لإعلان اليوتيوبر جاي بالفري التحول للإسلام
"هذه شهادتي".. القصة الكاملة لإعلان اليوتيوبر جاي بالفري التحول للإسلام
"هذه شهادتي".. القصة الكاملة لإعلان اليوتيوبر جاي بالفري التحول للإسلام
"هذه شهادتي".. القصة الكاملة لإعلان اليوتيوبر جاي بالفري التحول للإسلام
"هذه شهادتي".. القصة الكاملة لإعلان اليوتيوبر جاي بالفري التحول للإسلام

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جاي بالفري بوابة الفجر الفجر الإسلام

أخبار تهمك

عاجل.. حريق هائل في شارع المعز لدين الله بالقاهرة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 17 ساعة

كومان يُقدم هدية ثمينة إلى برشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على عرض برشلونة الأخير لضم نيمار

منذ حوالي 3 ساعات

"هاشتاج" تركي هيجيب سيدك يارمضان يتصدر "تويتر"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. هاني شاكر يرفع دعوى قضائية ضد حسن شاكوش ويحيل أحمد سعد للتحقيق

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة في عقد علي معلول مع الأهلي بشأن الشرط الجزائي

منذ ساعة

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الزمالك في القمة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. برشلونة يعرض كل نجومه للبيع باستثناء 4 لاعبين فقط

منذ حوالي 17 ساعة

ميسي يُشعل النار في برشلونة: لا أريد هذا المدرب!

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| خاص لـ "الفجر الفني".. أول رد فعل لأحمد سعد بعد إحالته للتحقيق بأوامر"الموسيقيين"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. برشلونة يتخذ قرارا مفاجئا ضد كوتينيو

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تعرف على أولى صفقات برشلونة تحت قيادة كومان

منذ حوالي 9 ساعات

وليد أزارو يصدم الأهلي من جديد

منذ حوالي 8 ساعات

كارثة.. ثلاثي برشلونة يُسرب أخبار الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

"التموين" تعلن عن وزن جديد لرغيف الخبز المدعم

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

ما لا تعرفه عن نور نعيم.. المدونة الأشهر علي اليوتيوب

هجرس "اليوتيوبر": "شادي سرور افتعل قصة إلحاده .. وصناعة الفيديوهات في مصر صعبة" (حوار)

محمد رمضان يتصدر تريند اليوتيوب بفيديو كليب "بابا"

تركي آل الشيخ يعلن عن عرض مسرحي لمواجهة التنمر للمرة الأولى في السعودية

بعد وفاتها.. قصة ماما سناء مع فيديوهات "تيك توك"

عاجل.. يوتيوبر شهيرة تصاب بجلطة في الرئة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:03 ص

عاجل.. حريق هائل في شارع المعز لدين الله بالقاهرة (فيديو)

عاجل| خاص لـ "الفجر الفني".. أول رد فعل لأحمد سعد بعد إحالته للتحقيق بأوامر"الموسيقيين"

12:41 ص

عاجل.. تعرف على أولى صفقات برشلونة تحت قيادة كومان

10:33 م

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

02:28 م

مفاجأة في عقد علي معلول مع الأهلي بشأن الشرط الجزائي

06:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية