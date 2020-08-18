تفاصيل مثيرة.. لاعب كبير وراء خيانة رمضان صبحي للأهلي

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:59 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
امل الحلفاوي
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أوضح عادل عبد الرحمن نجم الأهلي الأسبق، أن أزمة رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزي مع القلعة الحمراء، تم تضخميها بشكل كبير، وهي لا تستحق كل هذا. 

وأكد في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، أن اللاعب أخذ حجم أكبر من حجمه بسبب الأزمة الأخيرة.

وكان أعلن الأهلي عن انتهاء علاقته برمضان صبحي، بسبب رغبته في الانتقال إلى بيراميدز، وعدم الاستمرار في القلعة الحمراء، بعدما قطع الأهلي شوطا كبيرا في مفاوضاته مع هدرسفيلد لشراء عقده نهائيا.

وتابع، "الأهلي بيتحارب خارج المستطيل الأخضر، وأصبح هناك أشخاص تحارب النادي الأهلي ولكن خارج إطار الملعب ولا يوجد انتماء حاليا في كرة القدم".

وأشار إلى أن هناك لاعب كبير يمتلك الخبرات هو الذي يفكر لرمضان صبحي ويحرضه على اتخاذ القرارات.

وأتم، "أتحدى أي شخص أن رمضان صبحي لن يلعب في صفوف بيراميدز، واشترى فقط بطاقته من الأهلي لكونه علم بأنه إذا استكمل مشواره في الأهلي لن يسمح النادي له بالاحتراف".

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