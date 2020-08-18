قبل بدء التنسيق.. وزير التعليم العالي يوجه رسالة للطلاب (فيديو)

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، عن أن المرحلة الأولى من التنسيق ستبدأ يوم السبت المقبل، ولمدة 5 أيام حتى يوم الأربعاء.





وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه يجب على كل طالب أن يفكر جيدًا عندما يكتب رغبته بناءً على مجموعه.





وتابع موجهًا حديثه للطلاب: "إللي عايز يقدم في تخصص معين يكتب التخصص في كل كليات جمهورية مصر العربية، وبعدها يحدث تقليل اغتراب في ظل القواعد".





واستكمل وزير التعليم العالي: "يمكن للطالب أن يغير في رغباته لمدة 5 أيام الخاصة بالتنسيق، وبعدها هو المسئول عما كتبه، ولا يجب على أي طالب أن يعطي رقم السري لأي شخص آخر"، مؤكدًا أن التنسيق سيكون ميسرًا على الطلاب بشكل إلكتروني.





وأشار إلى أن كل جامعة تفتح أبوابها للطالب الذي ليس لديه جهاز كمبيوتر لكتابة رغباته في الجامعة بمساعدة العاملين بها، متابعًا: "لا نستطيع أن نتوقع تنسيق الكليات المختلفة؛ لأن المسألة عرض وطلب، ويتم تحليل البيانات قبل الإعلان عن التنسيق".





وأعلن وزير التعليم العالي، عن أنه سيتم افتتاح 3 جامعات هذا العام؛ الجلالة، وسلمان، والعلمين لاستقبال الطلاب لأول مرة.





كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أتاحت لطلاب الثانوية العامة الاطلاع والاستعلام على نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020، موضحة أنه يمكن للطلاب معرفة نتيجة التظلم من خلال الدخول على موقع الوزارة عبر الرابط التالي: http:tazalomg12.emis.gov.eg





وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه سيتم إخطار الطلاب المتضررين بنتيجة الاطلاع طبقًا لما يرد للجان النظام والمراقبة من نتائج، وذلك من خلال الرابط التالي: tazalomg12.emis.gov.eg





وأضاف حجازي أن أعمال التظلمات تتم وفق منظومة تتسم بالسرية المطلقة لضمان الحيادية وأن خط سير صور الكراسات الامتحانية للطلاب المتضررين لا تقل تأمينًا عن ما يتم داخل لجان النظام والمراقبة أثناء عملية التصحيح، مشيرًا إلى أنه في حالة التأكد من أحقية الطالب في أي درجة يتم طلب أصل الكراسة لتعديل الدرجة بها وعودتها إلى الإدارة العامة للامتحانات لإعداد مذكرة بالتعديل واعتمادها من رئيس عام الامتحان لتعديل النتيجة وإخطار الطالب عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة وإرسالها لمكتب تنسيق القبول بالمعاهد والجامعات.



