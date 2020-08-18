وكيل "نقل البرلمان": تكلفة المواصلات البديلة للمترو 10 أضعاف (فيديو)

قال النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، إن مرفق مترو الأنفاق عملية حيوية للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن القاهرة تعاني من زحام شديد جدًا، ودخول مراحل جديدة من المترو يعمل على تقليل الكثافة وتسهيل تنقل المواطنين في وقت قصر.





وتابع "زين الدين:"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية " الأولى "، مساء الإثنين، أن الدولة لا تريدي تحقيق الربح من المترو، ولكنها تريد الحصول على تكلفة التشغيل، لكي نحافظ على تشغيله بأفضل صورة ممكنة، مشيرًا إلى أن من يعارض رفع أسعار المترو، عليه أن ينظر إلى تكلفة المواصلات البديلة التي تصل لـ 10 أضعاف، خلاف أن تأخذ وقت أكبر.





أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أسعار جديدة للتذاكر بأشكال مختلفة، في ظل التطوير الذي يشهده المرفق وكان اخرها افتتاح الجزء الثاني من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد من محطة النزهة1 حتى محطة عدلي منصور بطول 7.8 كم.





وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح أمس الأحد المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ووضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية، وذلك في وسط تواجد عدد كبير من المسئولين.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن الأسعار الجديدة لتذاكر مترو الأنفاق:

- سعر التذكرة لعدد 9 محطات 5 جنيهات، وعدد 16 محطة 7 جنيهات، وعدد أكثر من 16 محطة 10 جنيهات، وخاصة مع فتح المحطات الجديدة من الخط الثالث أمام الركاب اليوم وهي محطات النزهة- هشام بركات- قباء- عمر بن الخطاب- الهايكستب- عدلي منصور.





- للتذكرة أقل من 9 محطات: 5 جنيهات بدلًا من 3 جنيهات إذا كانت الرحلة في محطات الخطين الأول والثاني، لكن لو الرحلة تضمنت استقلال محطات بالخط الثالث، ستكون بـ7 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات.





- للتذكرة من 9 محطات إلى أقل من 16 محطة: 7 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات إذا كانت في الخطين الأول والثاني، إذا شملت الرحلة استقلال محطات على الخط الثالث، ستكون التذكرة بقيمة 10 جنيهات بدلًا من 7 جنيهات.





- للتذكرة أكثر من 16 محطة: ستكون بـ10 جنيهات بدلًا من 7 جنيهات إذا كانت الرحلة في الخطين الأول والثاني، بينما تصبح 12 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات إذا تضمنت استقلال محطات بالخط الثالث.





- تطرح تذاكر المنطقة الأولى باللون "الأصفر"، تذكرة المنطقة الثانية باللون "الأخضر"، تذكرة المنطقة الثالثة باللون "الأحمر"، وتذكرة المنطقة الرابعة باللون "الأزرق".





- أسعار تذاكر المترو للفئات المستثناة كما هي، لم تتغير، وتشمل ذوي الإعاقة.



