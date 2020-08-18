شاهد.. "المالية": تخلصنا من كافة المواد الخطرة في الموانئ

قال الدكتور مجدي عبدالعزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، إن تطهير الموانئ يتلخص في كيفية التخلص من كافة البضائع الخطرة المتواجدة داخلها، والتي تحتوي على مادة من المواد المتفجرة، بالإضافة إلى المخلفات التي من الممكن أن تتفاعل مع مواد أخرى.





وأضاف "عبدالعزيز"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنهم تخلصوا من كافة المواد الخطرة التي تساعد على الاشتعال بالموانئ، معلقًا: "لم ننتظر حادثة انفجار بيروت، ولكن كنا نعمل بصفة مستمرة على هذا الملف".





وأشار مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، إلى أنه تم التخلص خلال السنوات السابقة من عدد من الكيماويات والبتروكيماويات والمخلفات التي تحتوي على نترات الأمونيوم، متابعًا: "هذا الملف يباشر من مصلحة الجمارك ووزير المالية ورئاسة الوزراء، والرئيس عبد الفتاح السيسي يتابعه بنفسه، ويتم متابعة هذا الموضوع بشكل أسبوع ولحظة بلحظة"، مضيفًا أنه تم التخلص أيضًا من الألعاب النارية لاحتوائها على جزء من البارود.





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كان المهندس كامل الوزير وزير النقل، قد صرح بأن بعض الموانئ المصرية تحتوي على أمونيوم ونترات أمونيوم وتخضع لإجراءات شديدة"، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت عملية التخلص من المواد الخطرة والقابلة للاشتعال في جميع الموانئ المصرية.





وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي وجه بالعمل على هذا الملف بشكل فوري وتوفير تأمين كاف بالموانئ المصرية دون الانتظار إلى تشكيل لجان.



