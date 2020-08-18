شاهد.. "المالية": تخلصنا من كافة المواد الخطرة في الموانئ

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:00 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور مجدي عبدالعزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، إن تطهير الموانئ يتلخص في كيفية التخلص من كافة البضائع الخطرة المتواجدة داخلها، والتي تحتوي على مادة من المواد المتفجرة، بالإضافة إلى المخلفات التي من الممكن أن تتفاعل مع مواد أخرى.

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنهم تخلصوا من كافة المواد الخطرة التي تساعد على الاشتعال بالموانئ، معلقًا: "لم ننتظر حادثة انفجار بيروت، ولكن كنا نعمل بصفة مستمرة على هذا الملف".

وأشار مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، إلى أنه تم التخلص خلال السنوات السابقة من عدد من الكيماويات والبتروكيماويات والمخلفات التي تحتوي على نترات الأمونيوم، متابعًا: "هذا الملف يباشر من مصلحة الجمارك ووزير المالية ورئاسة الوزراء، والرئيس عبد الفتاح السيسي يتابعه بنفسه، ويتم متابعة هذا الموضوع بشكل أسبوع ولحظة بلحظة"، مضيفًا أنه تم التخلص أيضًا من الألعاب النارية لاحتوائها على جزء من البارود.

اقرأ أيضًا.. "النقل": بعض الموانئ تحتوي على نترات أمونيوم
كان المهندس كامل الوزير وزير النقل، قد صرح بأن بعض الموانئ المصرية تحتوي على أمونيوم ونترات أمونيوم وتخضع لإجراءات شديدة"، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت عملية التخلص من المواد الخطرة والقابلة للاشتعال في جميع الموانئ المصرية.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي وجه بالعمل على هذا الملف بشكل فوري وتوفير تأمين كاف بالموانئ المصرية دون الانتظار إلى تشكيل لجان.

وتابع وزير النقل والمواصلات: "ننفذ جميع الإجراءات الأمنية على جميع الشحنات بالميناء، وتم التخلص من المهمل الخطر، ونوفر جميع وسائل التأمين للمتداول الخطر حتى خروجها من الميناء".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نترات الأمونيوم بوابة الفجر الفجر الأمونيوم

أخبار تهمك

كارثة.. ثلاثي برشلونة يُسرب أخبار الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. برشلونة يعرض كل نجومه للبيع باستثناء 4 لاعبين فقط

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة مستعد للتخلي عن نجم الفريق من أجل نيمار

منذ حوالي 5 ساعات

"هاشتاج" تركي هيجيب سيدك يارمضان يتصدر "تويتر"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. هاني شاكر يرفع دعوى قضائية ضد حسن شاكوش ويحيل أحمد سعد للتحقيق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| خاص لـ "الفجر الفني".. أول رد فعل لأحمد سعد بعد إحالته للتحقيق بأوامر"الموسيقيين"

منذ حوالي 3 ساعات

سواريز ينفصل عن ميسي.. تعرف على وجهته المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعرف على أولى صفقات برشلونة تحت قيادة كومان

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

وليد أزارو يصدم الأهلي من جديد

منذ حوالي 5 ساعات

كومان يُقدم هدية ثمينة إلى برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الزمالك في القمة

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يُشعل النار في برشلونة: لا أريد هذا المدرب!

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. برشلونة يتخذ قرارا مفاجئا ضد كوتينيو

منذ حوالي 10 ساعة

"التموين" تعلن عن وزن جديد لرغيف الخبز المدعم

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

تحرك برلماني حول وصول شحنات بالمواني بأسماء وهمية

8 معلومات عن نترات الأمونيوم "وقود انفجار بيروت" وعلاقة حزب الله بهذه المادة

شحنة قبل الانفجار بأيام.. مفاجآت بشأن تواجد نترات الأمونيوم في لبنان

وزيرة البيئة تستعرض تقريرًا حول إجراءات الإدارة الآمنة للمواد والمخلفات الخطرة

ياسمين فؤاد: نحتاج 3 سنوات لتحقيق الوعي البيئي لدى المواطن المصري

إعلامية إماراتية تكشف سوابق حزب الله مع نترات الأمونيوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:41 ص

عاجل| خاص لـ "الفجر الفني".. أول رد فعل لأحمد سعد بعد إحالته للتحقيق بأوامر"الموسيقيين"

عاجل.. تعرف على أولى صفقات برشلونة تحت قيادة كومان

10:33 م

كومان يُقدم هدية ثمينة إلى برشلونة

09:12 م

عاجل.. هاني شاكر يرفع دعوى قضائية ضد حسن شاكوش ويحيل أحمد سعد للتحقيق

11:53 م

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

02:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية