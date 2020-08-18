رد مُفاجئ من يوفنتوس علي إمكانية غدر رونالدو

يسعي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الرحيل عن يوفنتوس الإيطالي هذا الموسم بشتي الطرق، خاصه بعد أن فقد أمل تحقيق لقب دوري ابطال اوروبا رفقة السيدة العجوز .





كما أشارت تقارير صحفية إسبانية أن النجم البرتغالي ينتظر ثلاث عروض في الفترة المقبلة من باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميامي الأمريكي وريال مدريد .





ووفقاً لموقع " كالتشيو ميركاتو " فإن نادي يوفنتوس يخشي من غدر رونالدو في الموسم المقبل، لذلك قررت الإدارة التخلي عن خدمات البرتغالي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لكن بشرط .





وأشترطت السيدة العجوز الحصول علي 60 مليون يورو من أجل الموافقة علي رحيل رونالدو في حال وصول عرض رسمي في الإيمان المقبلة.





وكان رونالدو قد أبدي رغبة قوية في الرحيل عن السيدة العجوز ، وذلك بعد الخروج أمام ليون الفرنسي في دور السته عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، وسط وجود رغبه لدي النجم البرتغالي في الذهاب صوب باريس سان جيرمان الفرنسي لتكوين مثل رعب جديد رفقة مبابي ونيمار .





يذكر أن نادي يوفنتوس قد تعاقد مع رونالدو في صيف عام 2019 قادما من ريال مدريد الإسباني مقابل 110 مليون يورو ، وساهم خلال تلك المدة في تحقيق لقب الكالتشيو لعامين متتاليين مع السيدة العجوز .



