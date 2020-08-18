شاهد.. نقابة المهن الموسيقية لـ"أحمد سعد": لا يحق لك الغناء مع مطربي المهرجانات

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 06:16 ص
شيماء حسن
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قال أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، إن النقابة تواصلت مع الشركة المنتجة لأغنية 100 حساب لوقفها بسبب حسن شاكوش، مشيرًا إلى أن لجنة التحقيق هي من ستحدد موعد التحقيق مع المطرب أحمد سعد.

وأضاف "رمضان"، في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" لا يحق للمطرب أحمد سعد مشاركة مطربي المهرجانات في الغناء.

وأشار سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، إلى أنه سيتم مخاطبة جميع شركات الإنتاج المرئية والمسموعة بوقف التعامل مع غير العاملين في النقابة.

قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، في اجتماعه الذي انتهى منذ قليل، إقامة دعوى قضائية ضد حسن شاكوش لمزاولته المهنة بدون تصريح وذلك بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة للعمل بنقابة المهن الموسيقية، كما قرر المجلس إحالة المطرب احمد سعد إلى التحقيق لطرحه أغنية مع "شاكوش" غير المصرح له بالعمل من النقابة.

وأيضا قرر المجلس مخاطبة كل شركات الإنتاج الفني المرئي والمسموع بضرورة عدم التعامل مع الغير مصرح لهم بمزاولة المهنة وسوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي جهة تخالف ذلك خرقا لقواعد القانون والنظام العام.

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