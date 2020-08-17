نجم الأهلي السابق: الإصابات ستؤثر على الأهلي أمام الزمالك

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:54 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال رضا عبد العال نجم النادي الأهلي والزمالك السابق أن الأهلي قدم مباراة جيدة منذ بداية المباراة خاصة بعد هدف جيرالدو السهل الذي سجله وأعطى ثقة للفريق .

وأضاف عبد العال في تصريحات خاصه على قناة ten مع الاعلامي محمد فاروق أن الإصابات ستكون عامل مؤثر على الفريق قبل مباراة القمة القادمة السبت القادم خاصة بعد غياب محمود ومتولي واحمد الشيخ للإصابة .

وتابع أن أسوان قدم مباراة جيدة أمام الأهلي وكان أقرب لتسجيل هدف التعادل في شوط المباراة الاول ويستحق احمد كشري الإشادة في آداء فريقة رغم الهزيمة.

ويذكر أن النادى الأهلى حقق الفوز على أسوان بثلاث أهداف دون رد ضمن مباريات الدوري المصري على ستاد القاهرة الدولي.

وكان كل من جيرالدو وأحمد الشيخ ومحمود متولى قد تعرضوا للإصابة أمام أسوان وقبل أيام من مواجهة الزمالك المقرر إقامتها يوم السبت.

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رضا عبد العال القمة الزمالك الاهلي

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