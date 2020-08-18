شاهد.. صاحبة أول حكم قضائي في قضية تنمر: "حقي رجعلي"

أعربت آية هشام، بطلة الجمهورية في الريشة وألعاب القوى، عن سعادتها بعدما صدر أول حكم قضائي في قضية التنمر التي أقامتها، ضد مجموعة من السيدات تنمرن بها، وتابعت: "أنا صممت أنى أخد حقي لأنهم مش أول مرة يتنمروا، لكن لما ضربوني وسابوني وعملوا حاجات كتير أنا مكنتش أتوقعها أصريت على حقي".





وأضافت "هشام"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها سعيدة بحكم محكمة جنح حلوان التى قضت اليوم بالسجن 6 أشهر على ثلاث سيدات وكفالة ألف جنيه على المعتدين عليها، وتابعت: "كنت فرحانة لأن حقي رجع".





من جانبها قالت إلهام رمضان والدة آية هشام، خلال اتصال مشترك، إنه منذ عام 2017 وابنتها تتعرض للتنمر ولكن عقب واقعة الاعتداء عليها بالضرب والسب في الشارع قامت بتحرير محضراَ رسميًا ضد الجناة، وتابعت: " أبنتي منحة من الله وهى كانت بتعانى من التنمر عليه".





وفي سياق منفصل، قالت الإعلامية سالي حماد، خلال تصريحات صحفية سابقة، إنها تعرضت لواقعة تنمر من قبل، عندما كانت تقدم أحد البرامج التلفزيونية على الهواء مباشرة، تسبب في دخولها في حالة نفسية سيئة.





وأضافت "حماد"، أنها تعرضت لواقعة تنمر من قبل عندما كانت في أحد البرامج على الهواء، وكان بجوارها مذيع، يستقبلا مداخلة هاتفية، واستفسر وقتها المتصل عن هوية مصفف الشعر والميك آب الخاص بها، وهو ما أزعجها.





وواصلت حديثها: "سألت المتصل ليه خير؟ رد قال لي أصل قورتك كبيرة وعندك مشكلة ولازم يشوفوا لك صرفة فيها»، مضيفة أنها تماسكت حتى نهاية البرنامج ثم انفجرت في البكاء لمدة ساعتين متواصلتين، ودخلت في حالة نفسية سيئة بسبب تلك الواقعة".



